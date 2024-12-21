شارك في ودية لمدة 60 دقيقة

تلقت جماهير الهلال أنباءً سارة، بشأن الحالة الطبية للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الغائب عن صفوف الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

نيمار (32 عامًا) لم يخض سوى 7 مباريات فقط مع الزعيم، منذ انضمامه للفريق في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده، ثم أصيب بتمزق في العضلة الخلفية مع الهلال.

وكان البرتغالي جورج جيسوس، قد استبعد نيمار من قائمة الفريق المحلية منذ بداية الموسم، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة التي لحقت به، ويسعى النجم البرازيلي لتصحيح مساره والعودة مرة أخرى إلى الملاعب.

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وفي هذا السياق، نشر الإعلامي السعودي عبد الإله المرحوم، تغريدة عبر حسابه بمنصة "ْX" (تويتر سابقًا)، كتب فيها: "جاهزية نيمار، بعد مشاركته لأكثر من 60 دقيقة في مباراة ودية أمام إحدى الأكاديميات، فاز بها الهلال بنتيجة كبيرة".

وكان نيمار قد صرح في مقابلة على راديو "مونت كارلو"، قائلًا: "أستعد الآن للعودة للهلال، وأريد أن أحظى بموسم جيد معه، وأن أشارك في مونديال الأندية الصيف المقبل".