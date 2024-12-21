ماذا قال الشهري؟

أكد سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، أن إعلان إدارة النصر بشفافية عن ميزانيته خلال السنة المالية 2023-2024، إشارة واضحة إلى جماهير النادي بعدم إبرام أي تعاقدات شتوية خلال شهر يناير المقبل.

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وتحدث الشهري في برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف على قناة السعودية، قائلًا: "الشفافية التي أصدرت بها إدارة النصر الميزانية، إشارة واضحة للجماهير بأن النادي لن يبرم صفقات في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "إذا كان النصر لديه الأموال الكافية سيستطيع حل مشاكله، وبيان النصر بشأن الميزانية يعتبر رسالة واضحة لجماهير النصر (لا تطالبونا بشيء في انتقالات يناير)".

وكانت إدارة نادي النصر، قد أصدرت أمس الخميس، الميزانية الخاصة بالفريق، حيث بلغ حجم إجمالي إيراداته خلال السنة المالية من يوليو 2023، إلى يونيو 2024، حوالي 615 مليون ريال، بينما بلغت المصروفات 654 مليون ريال.

ويحتاج النصر إلى تعاقدات كبيرة في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل تراجع نتائجه محليًا حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة، حيث يتخلف عن الاتحاد المتصدر ب11 نقطة.

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ويعاني النصر من نواقص في بعض المراكز مع إمكانية رحيل أيضًا لاعبين مثل البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي يمتلك عرضًا للرحيل إلى الدوري التركي من بوابة فنربخشه.