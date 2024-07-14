أخبار دوري روشن السعودي اليوم | حقيقة رحيل متعب الحربي عن الشباب .. وعرض جديد يخطف حمد الله من التعاون!

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 14 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 14 يوليو 2024..

بدأت إدارة نادي الخلود، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، التحرك من أجل ضم صفقة جديدة من الاتحاد، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد دخولها في مفاوضات مع المغربي عبد الرزاق حمد الله.

أهم ما يميز نادي الشباب السعودي أنه لا يترك المجال كثيرًا للأحاديث لتتردد عنه، إنما يخرج مسؤولوه سريعًا للتوضيح، وهو ما فعله تركي الغامدي؛ المتحدث الرسمي باسم الليوث، تجاه صفقة اللاعب متعب الحربي.

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الرائد يكشف عن مديره الفني الجديد

أعلن نادي الرائد عن تعاقده رسميًا مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد.

ويستعد أودير هيلمان لتجربة تدريبية في دوري روشن السعودي، للموسم الثاني على التوالي، بعد قيادته لفريق الرياض، خلال الموسم الماضي، حيث قاد الفريق لضمان البقاء في روشن، بعد احتلال المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

لا يزال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مصيره "غامضًا" في الميركاتو الصيفي الجاري، رغم بقاء أقل من شهرين تقريبًا على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025.

أصبح النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي الشباب، قريبًا من الرحيل عن فريقه، بعد 6 أشهر فقط قضاها مع الليوث.

يبدو أن الحارس الدولي السابق وليد عبد الله، الذي قضى 18 عامًا في صفوف الشباب والنصر، قرر اختتام مسيرته في الملاعب، بتجربة اللعب في منافسات دوري الدرجة الثانية.