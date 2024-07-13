بعد 18 عامًا مع الشباب والنصر .. وليد عبد الله يختار الاعتزال في الدرجة الثانية!

حارس النصر يختار محطته الثالثة في مسيرته الكروية..

يبدو أن الحارس الدولي السابق وليد عبد الله، الذي قضى 18 عامًا في صفوف الشباب والنصر، قرر اختتام مسيرته في الملاعب، بتجربة اللعب في منافسات دوري الدرجة الثانية.

الحارس صاحب الـ38 عامًا، قرر الرحيل عن صفوف النصر، مع انتهاء منافسات موسم 2023-2024، بعد 7 سنوات في قلعة الأصفر، وقبلها 11 عامًا في الشباب، توج خلالها بـ7 بطولات، بين الدوري السعودي للمحترفين (3 مرات)، وكأس خادم الحرمين الشريفين (3 مرات)، وكأس السوبر السعودي، كما مثّل المنتخب السعودي الأول في 50 مباراة دولية، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.

وذكر الإعلامي علي العنزي، أن وليد عبد الله وقّع على عقود الانتقال إلى فريق الدرعية، الذي ينشط في الدرجة الثانية، والذي كان على أعتاب الصعود إلى دوري يلو في الدرجة الأولى، خلال الموسم الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبلغة الأرقام، خاض وليد عبد الله، 323 مباراة رسمية، وحافظ على نظافة شباكه في 112 مباراة، إلا أن المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لم يعتمد عليه بشكل كبير خلال الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمشاركة في 6 مباريات، بواقع 4 مباريات في دوري روشن السعودي، ومباراة في دوري أبطال آسيا، وأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفقد الدرعية فرصة التأهل إلى دوري يلو للدرجة الأولى، في الخطوة الأخيرة، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية في الدرجة الثانية، برصيد 58 نقطة من 30 مباراة، ليتأهل للمنافسة على المركز الثالث، في مواجهة الزلفي، والذي انتزع بطاقة التأهل، بعد الفوز على الدرعية بنتيجة (3-0)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.