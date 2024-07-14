رد رسمي من الشباب .. حقيقة تفوق النصر على الهلال في صفقة متعب الحربي

الظهير الشاب أحد أهداف الكبار في الصيف، فما هي الحقيقة؟

أهم ما يميز نادي الشباب السعودي أنه لا يترك المجال كثيرًا للأحاديث لتتردد عنه، إنما يخرج مسؤولوه سريعًا للتوضيح، وهو ما فعله تركي الغامدي؛ المتحدث الرسمي باسم الليوث، تجاه صفقة اللاعب متعب الحربي.

الظهير الأيسر - صاحب الـ24 عامًا - أحد أهم أهداف الكبار خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مثلما كان الوضع خلال أسواق الانتقالات الأخيرة، خاصةً الهلال والنصر.

لكن قناة "الكاس" القطرية زعمت خلال الساعات الماضية أن العالمي تحديدًا قد اقترب بالفعل من حسم الصفقة لصالحه، موضحة أنه تتبقى رتوش بسيطة في العقود قبل الإعلان الرسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الغامدي كشف الحقيقة، نافيًا تمامًا صحة خبر القناة القطرية، مكتفيًا بكتابة "الخبر غير صحيح" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ولم يوضح المتحدث الرسمي باسم الشباب ما إذا كان ناديه منفتحًا بالفعل على بيع الحربي أم لا.

يذكر أن الحربي مرتبط بعقد مع الشباب يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وقد شارك الموسم المنقضي في 21 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالها هدفًا واحدًا.