علامة جديدة .. إيفان راكيتيتش يقترب من الرحيل عن الشباب

راكيتيتش اكتفى بـ6 أشهر فقط في دوري روشن

أصبح النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي الشباب، قريبًا من الرحيل عن فريقه، بعد 6 أشهر فقط قضاها مع الليوث.

وكان الشباب قد أعلن عن التعاقد مع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من إشبيلية الإسباني، ليلعب مع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وكشف الإعلامي عماد الصائغ خلال تصريحات لقناة "إم بي سي" عن أن راكيتيتش لن يتواجد في معسكر الشباب في إسبانيا، بعد أن تم الاتفاق على رحيله عن الفريق.

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وأضاف الصائغ: "إدارة الشباب اتفقت مع راكيتيتش على الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، وبالتالي تم استبعاد اسمه من معسكر إسبانيا القادم".

وكان الإعلامي فابريتسيو رومانو قد أكد على أن راكيتيتش قد تلقى عرضًا من نادي هايدوك سبليت الكرواتي، وأن العرض ينال أولوية للاعب وسط الليوث.