أخبار دوري روشن السعودي اليوم | الشباب يُحدد بديل عون السلولي، ونيوم يُدخل سلمان الفرج التاريخ

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 24 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 24 يوليو 2024.

الشباب يُسرع وتيرة المفاوضات مع التعاون ويُحدد الخطة البديلة

سرع الشباب من وتيرة المفاوضات مع التعاون حول المدافع عون السلولي، حيث يسعى النادي لحسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة لكن المطالب المالية لسكري القصيم مازالت تقف عائقًا أمام ذلك.

وتحسبًا للفشل، حددت إدارة الليوث الخطة البديلة وهي التعاقد مع محمد الدوسري مدافع الاتفاق الذي سيدخل الموسم القادم العام الأخير في عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيوم يجعل من سلمان الفرج أغلى صفقة في دوري يلو

أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن نادي نيوم الناشط في دوري يلو بات قريبًا جدًا من التعاقد مع سلمان الفرج نجم الهلال.

الصحيفة أوضحت أن صفقة انضمام قائد الهلال السابق ستكون الأغلى في تاريخ دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث سيُوقع اللاعب لمدة عامية وسيحصل على عقد مغرٍ جدًا مقارنة بعمره الذي وصل غلى 34 عامًا.

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

عرض رسمي على طاولة اللاعب وينتظر الحسم من الشباب..

جديد مشروع توثيق البطولات السعودية..

عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل من جديد..

واحدة من أهم الصفقات المحلية..

نهاية قصة حمدالله مع الاتحاد رسميًا.