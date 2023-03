أخبار برشلونة اليوم: لا شيء سوى عودة ليونيل ميسي!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 24 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني أمورًا كثيرًا من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

لكن رغم ذلك، عادت الآمال بقوة خلال الآونة الأخيرة حول عودة محتملة للنجم الأرجنتيني إلى ناديه الذي مكث بين صفوفه 17 عامًا لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 24 مارس 2023:

تحدث باتريك كلويفرت، نجم برشلونة السابق، عن العديد من القضايا التي تخص النادي الكتالوني، أهمها تعزيز خط الهجوم.

وقال: "أنا أحب روبرتو فيرمينو، وجونكالو راموس كثيرًا، الأخير قام بعمل جيد للغاية، لفريق البرتغال، وكذلك في بنفيكا، والتوقيع مع برشلونة أعتقد أنه سيكون مثيرًا للاهتمام، المهاجم هو ما يلزم البلوجرانا، الباقي على ما يرام".. (طالع التفاصيل)

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوضع الشرط الأهم من أجل عودته إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وضع ميسي مع باريس سان جيرمان لا يزال غامضًا في الوقت الحالي، بسبب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي في يونيو المقبل دون التوقيع على عقد جديد.

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسبانية قال إن برشلونة يريد إعادة أسطورته إلى ملعب كامب نو في صفقة انتقال حر، ولكن هناك مشكلة ضخمة أمام هذه الخطوة.. (طالع التفاصيل)

في مقابلة له على "يوتيوب" عبر قناة "The business and money behind sports" تحدث رئيس برشلونة جوان لابورتا عن احتمالية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحاته "ميسي يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة، سنرى، علي أن أجد طريقة لتحسين العلاقة الحالية بين ميسي وبرشلونة ".. (طالع التفاصيل)

قال البرتغالي برناردو سيلفا في تصريحات له مؤخرًا: "لا أملك الوقت للحديث عن عروض أو أشياء من هذا القبيل، لدينا ما يكفي للمنافسة عليه".

وكان برناردو قريبًا من برشلونة في وقت سابق، لكن الآن تكثر الأحاديث من قبل الغريم التقليدي للبلوجرانا، ريال مدريد.. (طالع التفاصيل)