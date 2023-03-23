شرط مستحيل لليونيل ميسي من أجل العودة لبرشلونة

مهمة غاية في الصعوبة على النادي الكتالوني

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوضع الشرط الأهم من أجل عودته إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وضع ميسي مع باريس سان جيرمان لا يزال غامضًا في الوقت الحالي، بسبب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي في يونيو المقبل دون التوقيع على عقد جديد.

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسبانية قال إن برشلونة يريد إعادة أسطورته إلى ملعب كامب نو في صفقة انتقال حر، ولكن هناك مشكلة ضخمة أمام هذه الخطوة.

وتتمثل هذه المشكلة في أن ميسي يريد الحصول على راتب أكثر من 40 مليون يورو، وهو الأجر الذي يحصل عليه حاليًا في باريس.

وأكد البرنامج أن عرض برشلونة يعتبر أقل بكثير من هذا الأجر، حيث كان يطمح النادي الكتالوني في منح ميسي 6 أو 7 ملايين يورو سنويًا بالإضافة لبعض الأرباح التسويقية.