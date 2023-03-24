جوان لابورتا يزف البشرى: ليونيل ميسي يعرف أن أبواب برشلونة مفتوحة له!

في مقابلة له على "يوتيوب" عبر قناة "The business and money behind sports" تحدث رئيس برشلونة جوان لابورتا عن احتمالية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني.
وقال لابورتا في تصريحاته "ميسي يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة، سنرى، علي أن أجد طريقة لتحسين العلاقة الحالية بين ميسي وبرشلونة ".
يأتي هذا في خضم التقارير التي تتناول إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني بعد موسمين في صفوف باريس سان جيرمان لم يكونا موفقين إلى درجة كبيرة.
وكان ميسي قد رحل عن برشلونة في صيف 2021 بعد عدم القدرة على تسجيل عقده الجديد مع النادي الكتالوني.
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