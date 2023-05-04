أخبار برشلونة اليوم: ترقب لقرار سيرجيو بوسكيتس .. والهلال يخطف ليونيل ميسي!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 4 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 4 مايو 2023:

أكد سيرجيو بوسكيتس قائد نادي برشلونة الإسباني أنه اتخذ بالفعل قراره النهائي بشأن مستقبله في "سبوتيفاي كامب نو"، وأنه سيبلغ تشافي هيرنانديز مدرب الفريق به خلال الأيام المقبلة.

بوسكيتس، وفي تصريحات لشبكة "DAZN" الرياضية قال: "لقد اقتربت من اتخاذ القرار بشأن مستقبلي، الآن هناك بضعة أيام راحة، وعندما أعود سأبلغ المدرب بالتأكيد".

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن عددًا من لاعبي برشلونة يرفضون بشكل قاطع فكرة الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد أنسو فاتي على رأس تلك القائمة، التي تضم أيضًا فرانك كيسييه، وفيران توريس، وإريك جارسيا، وجوردي ألبا.

يبدو أن مرحلة نيمار وليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان قد انتهت بالفعل، بل ويمكن أن يجتمعا سويًا في برشلونة مجددًا؛ ميسي لم يتكلم بل أشار إلى ذلك نيمار.

ويبدو أن نيمار غاضب ويفكر جديًا في الرحيل عن النادي؛ بعد الهجوم عليه من قبل جماهير النادي، وعقب ما حدث نشر الحساب الرسمي لـ tntsport البرازيلية صورة لنيمار وميسي في برشلونة وكتبوا "نعرف أنكم تفكرون في الأمر ذاته.. كانا سعيدين جدًا في تلك اللحظة".

الصورة المنشورة نالت إعجاب نيمار لتفتح باباً من التكهنات عن هل يجتمع مع ميسي في برشلونة الذي رحل عنه في صيف 2017 بعد فسخ عقده بالشرط الجزائي للعب لباريس؟ (طالع التفاصيل)

أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نادي الهلال اقترب بشدة من التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليقطع الطريق بذلك على برشلونة، خلال الجلسة التي جمعت بين الطرفين مؤخرًا، ليقترب بشكل كبير من الانضمام إلى صفوف الزعيم.

وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن التعاقد مع ميسي سيكون بداية من شهر يونيو المقبل، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين خلال الجلسة التي تمت بينهما. (طالع التفاصيل)