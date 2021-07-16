سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2021.

يُمثِّل سوق الانتقالات الصيفية النافذة التي تطل من خلالها الأندية على عيوبها وتعمد من خلالها على إيجاد الحلول لتلك العيوب، لذلك لا عقب عند معرفة أن كل الفرق من حول العالم تدخر الملايين من أجل إنفاقها باعتبار أن إدارة الميركاتو الصيفي بصورة سليمة سيكفل لهم موسمًا ناجحًا بكل المقاييس.

ويشهد سوق الانتقالات الصيفية 2021، نشاطًا كبيرًا من الأندية لتدعيم صفوفها، استعدادًا للموسم الجديد، وتمت فيه العديد من الصفقات القوية، كانضمام سيريو أجويرو إلى برشلونة، وجادون سانشو لمانشستر يونايتد، ودافيد ألابا إلى ريال مدريد.

وكان باريس سان جيرمان، هو أكثر الفرق نشاطًا في الميركاتو حتى الآن، بالتعاقد مع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس، وأشرف حكيمي من إنتر، وجيانلويجي دوناروما حارس ميلان، بينما قرر ريال مدريد حتى وقتنا هذا مواصلة سياسة التقشف وعدم التعاقد مع أي لاعبين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها باستثناء التعاقد مع ألابا في صفقة انتقال حر.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمس الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2021:

صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2021

آرسنال:

تعاقدات صيف 2021:

نونو تافاريس (بنفيكا)

الراحلون من آرسنال:

دافيد لويز (لاعب حر)

ليفي لاينج (لاعب حر)

جوزيف أولوو (لاعب حر)

لوك بلانج (لاعب حر)

جيسون سراها (لاعب حر)

تراي كويل (لاوسان سبورت)

زيك ميدلي (أوستيندي)

مارك ماكجينيس (كارديف سيتي)

دينوس مافروبانوس (شتوتجارت) إعارة

دانييل بالارد (ميلوول) إعارة

دانييل أويجوك (برينتفورد)

بن شيف (كوفينتري سيتي)

مات سميث (دونكاستر) إعارة

ماتيو جيندوزي (مارسيليا) إعارة

ويليام ساليبا (مارسيليا) إعارة

أستون فيلا:

تعاقدات صيف 2021:

إميليانو بوينديا (نورويتش سيتي)

أشلي يونج (إنتر ميلان)

جوش فيني (فليتوود تاون)

الرحلون من أستون فيلا:

أحمد المحمدي (لاعب حر)

نيل تايلور (لاعب حر)

توم هيتون (مانشستر يونايتد)

ليويس برونت (لاعب حر)

براد بورتون (لاعب حر)

جاك كلارك (لاعب حر)

تشارلي فار (لاعب حر)

بن جاي (لاعب حر)

كالوم رو (لاعب حر)

هاريسون سونا (لاعب حر)

ميكائيل تايت (لاعب حر)

جيك ووكر (لاعب حر)

بيورن إنجيلس (رويال أنتويرب)

إنديانا فاسيليف (إنتر ميامي) إعارة

لوفري كالينيتش (هايدوك سبليت) إعارة

تشيلسي

تعاقدات صيف 2021:

لا يوجد

الراحلون عن تشيلسي:

ويلي كاباييرو (لاعب حر)

جمال بلاكمان (لاعب حر)

بيير إكواه اللمبي (وست هام)

فيكايو توموري (ميلان)

إيزي براون (بريستون نورث إند)

ليفي كولويل (هدرسفيلد) إعارة

نثاثن باكستر (هال سيتي) إعارة

تشارلي ويجيت (نيوكاسل)

بيلي جيلمور (نوريتش سيتي) إعارة

فيكتور موسيس (سبارتاك موسكو)

خوان كاستيو (برمنجهام) إعارة

ليفربول

تعاقدات صيف 2021:

إبراهيما كوناتي (لايبزيج)

الراحلون عن ليفربول:

ليام كويل (لاعب حر)

جو هاردي (لاعب حر)

عبدي شريف (لاعب حر)

جاك وولز (لاعب حر)

آدم لويس (ليفينجستون)

جورجينيو فاينالدوم (باريس سان جيرمان) مجانًا

سيب فان دين بيرج (بريستون) إعارة

ريمي سافاج (نيوكاسل)

بول جلاتزيل (ترانمير روفرز) إعارة

كاميل جرابارا (كوبنهاجن)

ليام ميلار (بازل)

مانشستر يونايتد

تعاقدات صيف 2021:

جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)

توم هيتون (أستون فيلا)

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

سيرخيو روميرو (لاعب حر)

جويل بيريرا (لاعب حر)

جاكوب كارني (لاعب حر)

إيستين هيوز (لاعب حر)

أرناو بويجمال (لاعب حر)

ماكس تايلور (لاعب حر)

أليو تراوري (لاعب حر)

ناثان بيشوب (مانسفيلد تاون) إعارة

يوهام جوادانيو (كوبنهاجن)

مارك هيلم (بيرنلي)

ريس ديفاين (سانت جونستون) إعارة

تاهيث تشونج (برمنجهام سيتي) إعارة

مانشستر سيتي

تعاقدات صيف 2021:

لا يوجد

الراحلون عن مانشستر سيتي:

سيرخيو أجويرو (برشلونة) مجانًا

إريك جارسيا (برشلونة) مجانًا

لوي مولدين (وولفرهامبتون) مجانًا

تايلور هاروود بيليس (أندرلخت) إعارة

جيمس سترافورد (أكرينجتون ستانلي) إعارة

جافين بازونو (بورتسموث)

لويس فيوريني (لينكولن) إعارة

جاك هاريسون (ليدز يونايتد)

كالوم دويل (سندرلاند) إعارة

توتنهام

تعاقدات صيف 2021:

لا يوجد

الراحلون عن توتنهام:

داني روز (واتفورد) مجانًا

باولو جازانيجا (لاعب حر)

إنوك أسانتي (لاعب حر)

تشاي كوبر (لاعب حر)

كينان فيرجسون (لاعب حر)

جورج مارش (ويمبلدون)

روديل رولز (لاعب حر)

آرون سكينر (لاعب حر)

كازايا ستيرلينج (لاعب حر)

شيلو تراسي (لاعب حر)

خوان فويث (فياريال)

وولفرهامبتون

تعاقدات صيف 2021:

يرسون موسكيرا (أتلتيكو ناسيونال)

لوي مولدين (مانشستر سيتي) مجانًا

فرانشيسكو ترينكاو (برشلونة) إعارة

ريان آيت نوري (أنجيه)

جوزيه سا (أولمبياكوس)

الراحلون عن وولفرهامبتون:

سادو ديالو (لاعب حر)

سيرياكي مايونجا (لاعب حر)

هونج وان (لاعب حر)

توتي جوميش (جراسهوبرز) إعارة

روبين فيناجري (سبورتنج لشبونة)

روي باتريسيو (روما)

ليوناردو كامبانيا (جراسهوبرز) إعارة

إيفرتون

تعاقدات صيف 2021:

لا يوجد

الراحلون عن إيفرتون:

ثيو والكوت (ساوثامبتون)

ماثيو بينينجتون (شروسبيري تاون) مجانًا

جوشوا كينج (واتفورد)

يانيك بولاسي (لاعب حر)

محمد بيشيتش (لاعب حر)

جوش بولر (لاعب حر)

دينيس أدينيران (لاعب حر)

كون أوزونيديس (لاعب حر)

كالوم كونولي (لاعب حر)

بوبي كارول (لاعب حر)

دانييل لوي (لاعب حر)

جاك ماكإنتير (لاعب حر)

ديلان ثومبسون (لاعب حر)

ليدز يونايتد

تعاقدات صيف 2021:

أماري ميلر (بيرمينجهام سيتي)

جاك هاريسون (مانشستر سيتي)

جونيور فيربو (برشلونة)

شون ماكجورك (ويجان)

الراحلون من ليدز يونايتد:

جايتانو بيراردي (لاعب حر)

أواسيم بوي (لاعب حر)

باري دوجلاس (لاعب حر)

كول جيبون (لاعب حر)

نيكلاس هاوجلاند (لاعب حر)

يونان أوكين (لاعب حر)

ماثيو تيرنر (لاعب حر)

ريان إدموندسون (فليتوود)

أوليفر كاسي (بلاكبوك)

كون تيمينوجكوف (ريال يونيون) إعارة

رافا موخيكا (لاس بالماس)

ألفي ماكالموت (موركامب) إعارة

إزجيان أليوسكي (لاعب حر)

ماتيوش بوجوش (إبيزا) إعارة

ليستر سيتي

تعاقدات صيف 2021:

باتسون داكا (سالزبورج)

بوباكاري سوماري (ليل)

ريان بيرتراند (لاعب حر)

الراحلون من ليستر سيتي:

كريستيان فوكس (تشارلوت)

ماتي جيمس (لاعب حر)

ويس مورجان (اعتزل)

جوش نايت (بيتربورو يونايتد)

أدميرال موسكو (لوتون تاون)

صفقات أندية الدوري الإسباني في صيف 2021

ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2021:

دافيد ألابا (بايرن ميونخ) مجانًا

الراحلون عن ريال مدريد :

سيرخيو راموس (باريس سان جيرمان) مجانًا

برشلونة:

تعاقدات صيف 2021:

إيمرسون (ريال بيتيس)

ممفيس ديباي (ليون) مجانًا

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) مجانًا

إريك جارسيا (مانشستر سيتي) مجانًا

الراحلون عن برشلونة :

جونيور فيربو (ليدز يونايتد)

جان كلير توديبو (نيس)

كارليس ألينيا (خيتافي)

خوان ميراندا (ريال بيتيس) مجانًا

ماتيوس فيرناديش (بالميراس) فسخ عقد

فرانسيسكو ترينكاو (وولفرهامبتون / إعارة)

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2021:

رودريجو دي بول (أودينيزي)

ماركوس باولو (فلومينينسي)

الراحلون عن أتلتيكو مدريد :

نيكولاس إيبانيز (باتشوكا)

فيتولو (خيتافي / إعارة)

فياريال:

صفقات صيف 2021:

خوان فويث (توتنهام)

بولاي ديا (رين)

عيسى ماندي (ريال بيتيس) مجانًا

مانو مورلانيس (ألميريا)

الراحلون عن فياريال :

إيفان مارتين (ألافيس/ إعارة)

تشافير كوينتيلا (ليجانيس / إعارة)

كارلوس باكا (غرناطة) مجانًا

جايمي كوستا (ريال مايوركا) مجانًا

ميجيلون (إسبانيول)

إنريك فرانكيسا (ليفانتي)

ماريو جونزاليس (سبارتا براجا)

إشبيلية:

صفقات صيف 2021:

ماركو دميتروفيتش (إيبار) مجانًا

الراحلون عن إشبيلية :

جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)

فرانكو فاسكيز (بارما) مجانًا

توماس فاتشليك (أولمبياكوس) مجانًا

خوسيه ألونسو لارا (ريال بيتيس ب) مجانًا

خوان سوريانو (تينيريفي) مجانًا

سيرخيو إسكوديرو (فسخ عقد)

أليكس فيدال (فسخ عقد)

صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2021

يوفنتوس:

تعاقدات صيف 2021:

ويستون ماكيني (شالكه)

الراحلون عن يوفنتوس:

جيانلويجي بوفون (بارما) مجانًا

إنتر:

تعاقدات صيف 2021:

زينيو فانهيوسدين (ستاندرد لييج)

ماتيو دارميان (بارما)

هاكان تشالهان أوغلو (ميلان) مجانًا

أليكس كورداز (كروتوني) مجانًا

الراحلون عن إنتر:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

ماتيو بوليتانو (نابولي)

أنطونيو كاندريفا (سامبدوريا)

ريجوبيرتو ريفاس (ريجينا)

دانييلي باديلي (أودينيزي) مجانًا

أشلي يونج (أستون فيلا) مجانًا

جواو ماريو (بنفيكا) مجانًا

سيباستيان إسبوسيتو (بازل) إعارة

داريان ماليش (بازل) إعارة

لورينزو جافيولي (ريجينا) إعارة

أدريو جرافيلون (ستاد ريمس) إعارة

ميلان

تعاقدات صيف 2021:

فيكايو توموري (تشيلسي)

مايك ماينان (ليل)

ساندرو تونالي (بريشيا)

الراحلون عن ميلان:

دييجو لاكسالت (دينامو موسكو)

هاكان تشالهان أوغلو (إنتر) مجانًا

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) مجانًا

ماركو بريشيانيني (مونزا) إعارة

فرانك تسادجو (بوردينوني) إعارة

أليساندرو سالا (ريناتي) إعارة

ماريو ماندجوكيتش (لاعب حر)

أنطونيو دوناروما (لاعب حر)

نابولي

تعاقدات صيف 2021:

ماتيو بوليتانو (إنتر)

الراحلون عن نابولي:

ليوناردو كانديلوني (سودتيرول) إعارة

لويجي دي إنجازيو (لاعب حر)

السيد هيساي (لاعب حر)

ألبيرتو سينسي (لاعب حر)

نيكولا ماكسيموفيتش (لاعب حر)

لاتسيو

تعاقدات صيف 2021:

فيليبي أنديرسون (وست هام)

ديميتري كامينوفيتش (تشوكاريكي)

الراحلون عن لاتسيو:

أبوكار محمد (لاعب حر)

جوزيف ماري مينالا (لاعب حر)

سيناد لوليتش (لاعب حر)

ماركو بارولو (لاعب حر)

ماتيو موساكيو (لاعب حر)

روما

تعاقدات صيف 2021:

روي باتريسيو (وولفرهامبتون)

روجر إبانيز (أتالانتا)

ريان رينولدس (دالاس)

الراحلون عن روما:

جنكيز أوندير (مارسيليا) إعارة

برونو بيريز (طرابزون سبور) مجانًا

باو لوبيز (مارسيليا) إعارة

جوان جيسوس (لاعب حر)

أنطونيو ميرانتي (لاعب حر)

سيموني فاريلي (لاعب حر)

أتالانتا:

تعاقدات صيف 2021:

خوان موسو ( أودينيزي)

سيموني ماتزوتشي (سودتيرول)

الراحلون عن أتالانتا:

موسى بارو (بولونيا)

روجر إبانيز (روما)

أندرياس كورنيليوس (بارما)

أليسيو جيرجي (كاراريسي) إعارة

أنتون كريشيتش (رييكا) إعارة

بوريش رادونوفيتش (كالياري)

سيموني ماتزوتشي (تيرنانا) إعارة

ماتيو بيدريني (مانتوفا) إعارة

كاليب أوكولي (كريمونيسي) إعارة

لوكا فيدو (كريمونيسي) إعارة

إيمانويل لاتي لات (سبال) إعارة

ألبيرتو ألاري (بيرجوليتسي) إعارة

ماركو فارنير (كومو) إعارة

نيكولاس هاس (إمبولي)

جابرييل لونيتا (لاعب حر)

توناس بوليس (لاعب حر)

إسنيك أليمي (لاعب حر)

إنريكو زانوني (توريس) إعارة

ماتيو سالفي (لاعب حر)

ستيفانو ماتزيني (لاعب حر)

صفقات أندية الدوري الألماني في صيف 2021

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

دايوت أوباميكانو (لايبزيج).

عمر ريشاردز (ريدينج) مجانًا

زفن أولرايش (هامبورج) مجانًا

الراحلون من بايرن ميونخ:

دافيد ألابا (ريال مدريد) مجانًا

خافي مارتينيز (قطر) مجانًا

ألكساندر نوبل (موناكو) إعارة

لارس لوكاس ماي (فيردر بريمن) إعارة

أدريان فين (جرويتر فورت) إعارة

جيروم بواتينج (فسخ عقد)

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

جريجور كوبيل (شتوتجارت)

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

جادون سانشو (مانشستر يونايتد)

ليوناردو بيلاردي (مارسيليا)

جيريمي تولجان (ساسوولو)

سيرجيو جوميز (أندرلخت)

لايبزيج:

المنضمون إلى لايبزيج:

أندريا سيلفا (آينتراخت فرانكفورت)

يوشكو جفارديول (دينامو زغرب)

آنخلينو (مانشستر سيتي)

محمد سيماكان (ستراسبورج)

بنيامين هنريكس (موناكو)

الراحلون من لايبزيج:

دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)

إبراهيما كوناتي (ليفربول)

هانس وولف (بوروسيا مونشنجلادباخ)

صفقات أندية الدوري الفرنسي في صيف 2021

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

أشرف حكيمي (إنتر)

سيرخيو راموس (ريال مدريد) مجانًا

جورجينو فينالدوم (ليفربول) مجانًا

دانيلو بيريرا (بورتو)

جيانلويجي دوناروما (ميلان) مجانًا

الراحلون من باريس سان جيرمان:

ميتشل باكر (باير ليفركوزن)

ليل:

المنضمون إلى ليل:

لا أحد

الراحلون عن ليل:

بوباكاري سوماري (ليستر سيتي)

ميك مايجنان (ميلان)

رومينيج كوامي (تروا)

أداما سوماورو (بولونيا)

مارسيليا:

المنضمون إلى مارسيليا:

جيرسون (فلامنجو)

ليوناردو بيلاردي (بوروسيا دورتموند)

لوان بيريس (سانتوس)

كونراد دي لافيونت (برشلونة)

جنكيز أوندير (روما / إعارة)

باو لوبيز (روما / إعارة)

ماتيو جندوزي (آرسنال / إعارة)

ويليام صاليبا (آرسنال / إعارة)

الراحلون من مارسيليا: