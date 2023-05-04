هل يجتمع مع ميسي في برشلونة؟ نيمار يشعل مخيلة جماهير النادي الكتالوني بتصرف غريب

نيمار يغازل جمهور برشلونة؛ فهل يتركه باريس يرحل؟

يبدو أن مرحلة نيمار وليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان قد انتهت بالفعل، بل ويمكن أن يجتمعا سويًا في برشلونة مجددًا؛ ميسي لم يتكلم بل أشار إلى ذلك نيمار.

وتجمعت جماهير باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، خارج منزل نيمار في باريس وطالبته بالرحيل عن النادي، كما هتفت ضد ميسي عند مقر النادي وسبته بعد أزمة زيارته غير المجدولة إلى المملكة العربية السعودية.

دان باريس سان جيرمان ما تعرض له اللاعبين ودعمهما، لكن يبدو أن نيمار غاضب ويفكر جديًا في الرحيل عن النادي؛ فعقب ما حدث نشر الحساب الرسمي لـ tntsport البرازيلية صورة لنيمار وميسي في برشلونة وكتبوا "نعرف أنكم تفكرون في الأمر ذاته.. كانا سعيدين جدًا في تلك اللحظة".

الصورة المنشورة نالت إعجاب نيمار لتفتح بابًا من التكهنات عن هل يجتمع سويًا مع ميسي في برشلونة التي رحل عنها في صيف 2017 بعد فسخ عقده بالشرط الجزائي للعب لباريس؟

ويمتد عقد نيمار مع باريس حتى صيف 2025 ما يُعني أن رحيله سيكون من خلال إدارة النادي الفرنسي وليس كميسي الذي سيرحل مجانًا نهاية الموسم لأن عقده انتهى مع النادي.