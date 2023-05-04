موعد إعلان تعاقد الهلال مع ليونيل ميسي وشيء واحد قد يعرقل الصفقة!

ميسي اقتنع بفكرة الانتقال إلى الهلال أكثر من أي وقت مضى

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لن يترك مسؤولو نادي الهلال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخرج من المملكة العربية السعودية، إلا ولديه اقتناع كامل بالانتقال إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويتواجد ميسي حاليًا في المملكة رفقة عائلته، بناءً على دعوة وزارة السياحة السعودية، ضمن الحملة الدعائية للسياحة السعودية.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أنه تم تقريب وجهات النظر بين ميسي ونادي الهلال، خلال الجلسة التي جمعت بين الطرفين مؤخرًا، ليقترب بشكل كبير من الانضمام إلى صفوف الزعيم.

وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن التعاقد مع ميسي سيكون بداية من شهر يونيو المقبل، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين خلال الجلسة التي تمت بينهما.

ولكن قد تتعرقل الصفقة لسبب واحد فقط، وهو موافقة رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على التكفل بعقد ورواتب ميسي مع برشلونة، وهو الأمر المستبعد حدوثه، مما يعزز فكرة انضمامه إلى الهلال.

Shahid