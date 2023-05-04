موعد إعلان تعاقد الهلال مع ليونيل ميسي وشيء واحد قد يعرقل الصفقة!

لن يترك مسؤولو نادي الهلال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخرج من المملكة العربية السعودية، إلا ولديه اقتناع كامل بالانتقال إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
ويتواجد ميسي حاليًا في المملكة رفقة عائلته، بناءً على دعوة وزارة السياحة السعودية، ضمن الحملة الدعائية للسياحة السعودية.
وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أنه تم تقريب وجهات النظر بين ميسي ونادي الهلال، خلال الجلسة التي جمعت بين الطرفين مؤخرًا، ليقترب بشكل كبير من الانضمام إلى صفوف الزعيم.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن التعاقد مع ميسي سيكون بداية من شهر يونيو المقبل، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين خلال الجلسة التي تمت بينهما.
ولكن قد تتعرقل الصفقة لسبب واحد فقط، وهو موافقة رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على التكفل بعقد ورواتب ميسي مع برشلونة، وهو الأمر المستبعد حدوثه، مما يعزز فكرة انضمامه إلى الهلال.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | عاشق محمد صلاح وبطل فيلم أسطوري .. مشاهير قرروا امتلاك أندية كرة قدم
- التفكير في رحيله مرعب و"ملك الفانتزي" .. ردود الفعل على أداء صلاح أمام فولهام!
- هالاند مميز، لكن ميسي من عالم آخر
- حطم رقمًا وعينه على آخر .. هالاند مرعب أندية الدوري الإنجليزي!
- القلعة لم تُهدم .. عودة الأهلي إلى دوري روشن ليست المهمة الأصعب!