موعد إعلان تعاقد الهلال مع ليونيل ميسي وشيء واحد قد يعرقل الصفقة!

أحمد رفعت
|
Lionel Messi Saudi friendly 2023Getty Images
ليونيل ميسيانتقالاتالهلالدوري روشن السعودي

ميسي اقتنع بفكرة الانتقال إلى الهلال أكثر من أي وقت مضى

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

لن يترك مسؤولو نادي الهلال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخرج من المملكة العربية السعودية، إلا ولديه اقتناع كامل بالانتقال إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ويتواجد ميسي حاليًا في المملكة رفقة عائلته، بناءً على دعوة وزارة السياحة السعودية، ضمن الحملة الدعائية للسياحة السعودية.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أنه تم تقريب وجهات النظر بين ميسي ونادي الهلال، خلال الجلسة التي جمعت بين الطرفين مؤخرًا، ليقترب بشكل كبير من الانضمام إلى صفوف الزعيم.

وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن التعاقد مع ميسي سيكون بداية من شهر يونيو المقبل، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين خلال الجلسة التي تمت بينهما.

ولكن قد تتعرقل الصفقة لسبب واحد فقط، وهو موافقة رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على التكفل بعقد ورواتب ميسي مع برشلونة، وهو الأمر المستبعد حدوثه، مما يعزز فكرة انضمامه إلى الهلال.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

524019 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
524019 الأصوات

اختيارات المحررين