أخبار الهلال اليوم | أربع وديات خلال التوقف وموقف غريب بعد اختفاء الأطقم قبل لقاء الطائي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق 16 أكتوبر 2022، بعدما حقق الفريق الفوز بالأمس أمام الطائي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي..

الهلال يخوض أربع وديات خلال التوقف

بدأت فترة الراحة السلبية للاعبي الزعيم من اليوم والتي تستمر لمدة 27 يومًا، لاستغلال فترة توقف الدوري التي ستستمر لمدة شهرين، نظرًا لمشاركة منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وتقرر أن يخوض الهلال معسكر داخلي في الرياض عند العودة للتدريبات، سيخوض خلالها أربع مباريات ودية، لكن لم يتم الكشف عن المنافسين بعد.

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أسطورة الهلال واثق من احتفاظ فريقه بلقب الدوري

أعرب محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال، عن ثقته في قدرة فريقه على الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وقال الدعيع، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "قلبي جامد وواثق من تحقيق الهلال للقب الدوري مثل كل المواسم الماضية، الفريق قدم مباراة ممتعة أمام الطائي".

كاريلو: الحظ وراء انتصارنا أمام الطائي

أرجع البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال، الفوز أمام الطائي لعامل الحظ، واصفًا المباراة بالمعقدة.

وقال كاريلي، عقب المباراة في تصريحاته لقناة "": "المباراة كانت معقدة، الطائي يقدم أداءً مميزًا بشكل عام في الموسم الجاري، لكننا شعرنا بثقة زائدة بعد إحرازنا لهدفين، وهو ما مكن الطائي للوصول لمرمانا".

وأضاف: "الحظ كان معنا في الهدف الثالث، وعلينا مواصلة الانتصارات بعد العودة من التوقف، الموسم سيكون طويلًا وصعبًا، علينا أن نبذل مجهود كبير، كي نحافظ على اللقب".

فيديو | علي البليهي ملك الاحتفالات الغريبة!

دائمًا ما يحتفل علي البليهي بطريقة غير مفهومة، الأمر الذي يجعل الجماهير ترصدها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتقوم بتداولها.

وفي مباراة الطائي قام البليهي بالاحتفال عن طريق التوجه إلى شاشة تقنية حكم الفيديو "VAR"، والنظر فيها ثم تقبيلها. (طالع التفاصيل)

المتعة فقط .. السلاح الذي يقتل صاحبه "رامون دياز"

لا شك بأن الجماهير دائمًا ما تبحث الأداء الممتع وتقديم أفضل مستوى على أرضية الملعب، ويصاحب هذا الأمر نتيجة إيجابية بكل تأكيد.

ورامون دياز تمكن من تقديم الأداء الممتع في الجزء الأول من مواجهة الطائي، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب، ويفقد الاستحواذ ويستقبل الأهداف. (طالع التفاصيل)

بالسراويل والملابس الداخلية .. عرض أطقم الهلال "المسروقة" للبيع

موقف غريب قام به من يبدو أنه هو من سرق أطقم الهلال قبل مواجهة الطائي، ربما ستسهل من عملية القبض عليه خلال الأيام الماضية. (طالع التفاصيل)

إهمال إداري وليست سرقة؟ .. تصرف غريب من الهلال تجاه أطقمه المسروقة

في الوقت الذي ينتظر به جمهور الزعيم من إدارة النادي التحرك، لإثبات واقعة اختفاء أطقم الفريق قبل مواجهة الطائي، كان تفكير إدارة ابن نافل مختلفًا. (طالع التفاصيل)

بعد اختفاء الأطقم والاحتجاج .. ما هو الموقف القانوني لمواجهة الهلال والطائي؟

يتحدث البعض عن إمكانية إلغاء نتيجة مواجهة الهلال والطائي، بعدما تقدم الأخير باحتجاج رسمي، حول الأطقم التي خاض بها الزعيم اللقاء، فما هو الموقف القانوني؟ (طالع التفاصيل)

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