بالسراويل والملابس الداخلية .. عرض أطقم الهلال "المسروقة" للبيع

الهلال في أزمة واللصوص يتربحون

بعدما أوقع أحد اللصوص الهلال السعودي في أزمة قبل ساعات من مواجهة الطائي، اتجه هو للتربح من وراء سرقته لأطقم الزعيم.

ما هي الأزمة؟

بالأمس، حل الزعيم ضيفًا على الطائي، في مدينة حائل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وانتهت المباراة بفوز قاتل للأزرق بثلاثية مقابل هدفين، إذ خطف المدافع علي البليهي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، فيما سجل أوديون إيجالو وميشايل ديلجادو قبله هدفين في الدقيقتين 39 و50، أما هدفا أصحاب الأرض فجاءا في الدقيقتين 57 و64 عن طريق جي مبينزا وأمير سعيود.

لكن قبل المباراة بساعات تعرض الهلال لأزمة، بعدما سُرقت أطقمه من الحافلة الخاصة به، ليضطر لخوض المباراة بطاقم التدريبات، بعدما رفض الحكم الطاقم الاحتياطي. (طالع التفاصيل)

وعقب المباراة، تقدم الطائي باحتجاج رسمي حول القميص الذي خاض به الزعيم المباراة، بداعي وجود أكثر من لاعب يحمل نفس الرقم. (طالع التفاصيل)

أطقم الهلال "المسروقة" معروضة للبيع

لكن الأمر الأكثر غرابة هو تصرف اللص عقب السرقة، إذ أنه قام بعدها بساعات قليلة بعرض الأطقم للبيع على أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت، بحسب ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اللص لم يعرض الأطقم فقط، إنما عرض كذلك السراويل والملابس الداخلية للاعبين، التي كانت موجودة بالحقائب مع الأطقم للبيع.

وتفاعلت الجماهير بطريقة ساخرة مع إعلان البيع، تاركين أطقم النادي، واستفسروا عن الملابس الداخلية.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأزرق للنقطة 17 في وصافة جدول الترتيب مؤقتًا، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الصدارة، فيما يأتي الطائي في المركز الخامس بـ15 نقطة.

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