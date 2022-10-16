بعد اختفاء الأطقم والاحتجاج .. ما هو الموقف القانوني لمواجهة الهلال والطائي؟

هل يتم إلغاء نتيجة مواجهة الهلال والطائي بعد احتجاج الأخير؟

يتحدث البعض عن إمكانية إلغاء نتيجة مواجهة الهلال والطائي، بعدما تقدم الأخير باحتجاج رسمي، حول الأطقم التي خاض بها الزعيم اللقاء، فما هو الموقف القانوني؟

لماذا تقدم الطائي باحتجاج عقب مواجهة الهلال؟

الفريق الحائلي استضاف الزعيم أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، في مباراة انتهت لصالح الضيوف بثلاثية مقابل هدفين.

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الأزرق خطف الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، سجله المدافع علي البليهي، ليحصد ثلاث نقاط لفريقه، بعد نزيف النقاط الذي عانى منه الفريق في الثلاث مباريات الأخيرة له.

لكن بعيدًا عن الهدف القاتل، اشتعلت المباراة قبل بدايتها، بعد اختفاء أطقم الهلال من حافلة الفريق، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

حكم اللقاء رفض خوض الهلال اللقاء بالطاقم الاحتياطي البنفسجي، بداعي تشابهه مع طاقم الطائي، ليخوض الأزرق المباراة بطاقم التدريبات. (طالع التفاصيل)

الطائي أعلن بشكل رسمي عقب المباراة، تقدمه باحتجاج حول خوض الهلال اللقاء بطاقم غير معتمد من قبل رابطة الدوري السعودي، بخلاف التسبب في تأخر انطلاق المباراة. (طالع التفاصيل)

ما هو الموقف القانوني لمواجهة الهلال والطائي؟

الخبير القانوني أحمد الأمير أكد أنه لم يحدث الخطأ الذي يستدعي تقدم الطائي باحتجاج حول المباراة، مشددًا على أنه لا يمكن إلغاء نتيجة اللقاء.

وأوضح الخبير القانوني أنه بحسب اللوائح، حال تشابه الأطقم لكلا الفريقين، يكون القرار النهائي لحكم المباراة بشأن اعتماد الطاقم الرسمي الذي سيخوض به كل فريق المباراة.

وحول كون اعتماد الهلال على طاقم غير معتمد من الرابطة ولا يحمل شعارها، أكد الأمير أنه خطأ لا يستدعي إلغاء نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أنه طالما وافق الحكم على انطلاق المباراة بهذا الوضع، فإن النقاش حول قانونيتها ينتهي.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 17، ليرتقي للمركز الثاني في جدول الترتيب مؤقتًا لحين اكتمال مباريات هذه الجولة، ويبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط، فيما تجمد الطائي عند 15 نقطة في المركز الخامس.

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