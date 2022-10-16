إهمال إداري وليست سرقة؟ .. تصرف غريب من الهلال تجاه أطقمه المسروقة

أطقم الهلال اختفت من الحافلة قبل ساعات قليلة من مواجهة الطائي في حائل

رد فعل غريب قامت به إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عقب واقعة اختفاء أطقم الفريق، قبل ساعات قليلة من مواجهة الطائي، أمس السبت.

ما هي قصة اختفاء أطقم الهلال؟

حقق الزعيم بالأمس، الفوز أمام الطائي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بحائل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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الفوز جاء بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عن طريق مدافع الزعيم علي البليهي، ليخطف الأزرق ثلاث نقاط عقب تعثره في ثلاث مباريات متتالية.

لكن الإثارة ليست في الفوز القاتل، إنما فيما حدث قبل المباراة، إذ أن أطقم الزعيم اختفت من حافلة الفريق، ليضطر اللاعبون لخوض المباراة بأطقم التدريبات، بعدما اعترض حكم اللقاء على الطاقم الاحتياطي. (طالع التفاصيل)

وأعلن الطائي بشكل رسمي تقدمه باحتجاج رسمي عقب المباراة، بداعي عدم اعتماد الطاقم الذي خاض به الهلال المباراة من قبل رابطة الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

لكن المفاجأة كذلك هي عرض أطقم الهلال المختفية عبر أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت، للبيع رفقة الملابس الداخلية للاعبين. (طالع التفاصيل)

ما هو موقف الهلال من اختفاء أطقمه؟

في الوقت الذي ينتظر به جمهور الزعيم من إدارة النادي التحرك، لإثبات الواقعة، كان تفكير إدارة ابن نافل مختلفًا.

برنامج "أكشن مع وليد" كان قد تراجع عن الخبر الذي أذاعه حول قيام الهلال بتقديم بلاغ لشرطة حائل حول الواقعة.

وأكد البرنامج أن الهلال لم يتقدم بأي بلاغ رسمي لأي جهة أمنية حول اختفاء أطقمه، موضحًا أن الإدارة كذلك لا تنوي اتخاذ أي خطوة قانونية حول الموقف.

لكن إذا لم يحرر الزعيم محضرًا بالفعل حول الواقعة، فإنه من المحتمل أن تكون الواقعة مجرد إهمال إداري، وليست سرقة.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأزرق للنقطة 17 في وصافة جدول الترتيب مؤقتًا، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الصدارة، فيما يأتي الطائي في المركز الخامس بـ15 نقطة.

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