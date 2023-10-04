أخبار الهلال اليوم | هدية إيرانية لنيمار والبرازيلي يتسبب في اعتداءات جسدية على مشجع

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الرابع من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الرابع من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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هدية إيرانية لنيمار

حرص نادي نساجي الإيراني على تقديم هدية خاصة للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الهلال، خلال زيارته للبلاد، لخوض مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

نساجي أهدى البرازيلي سجادة تحمل اختصار اسمه NJمع الرقم 10 حيث القميص المفضل لديه.

وكان نيمار قد قاد الزعيم للفوز أمام نساجي بثلاثية نظيفة، محرزًا منها الهدف الثاني، ليفتتح أهدافه بالقميص الأزرق.

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فيديو | وسط سخرية لاعبي الهلال .. سلمان الفرج يكشف كواليس طرده أمام نساجي

تعامل سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، بسخرية مع الطرد الذي تعرض له بالأمس أمام نساجي الإيراني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

رغم عنف نساجي ضده .. مدرب الهلال يكشف سر "المغامرة" وعدم إخراج نيمار من الملعب

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بعد طرده أمام نساجي .. سلمان الفرج مهدد بـ"الغياب" عن الهلال لهذه الفترة!

يواجه سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خطر الإيقاف لفترة طويلة؛ بسبب أحداث مباراة نساجي الإيراني. (طالع التفاصيل)

رفقًا بالفتى البرازيلي .. نيمار جانٍ ومجني عليه في الهلال!

خمس مباريات احتاجها البرازيلي نيمار دا سيلفا كي يفلح في افتتاح أهدافه بقميص الهلال السعودي، وأخيرًا أتت اللحظة التي ربما لم تطل كثيرًا، لكنها مرت بمثابة عشرات المباريات على جمهور الزعيم. (طالع التفاصيل)

"قائد الهلال وترتكب هذه الحماقة!" .. هجوم عنيف على سلمان الفرج

تعرض سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لهجومٍ عنيف؛ بعد مباراة نساجي الإيراني، مساء أمس الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

على منافسي الهلال الخوف .. جورج جيسوس يوفي بوعده للجماهير بـ"شيء من الزمن الجميل"

"سترددون اسمي قريبًا" .. هكذا قال البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في رده على الهجوم الجماهيري عليه، ومطالبات إقالته من منصبه. (طالع التفاصيل)

فيديو | اشتباكات في لقاء الهلال ونساجي .. طرد سلمان الفرج والحارس ينقذه من اعتداءات الجماهير

شهدت مباراة الهلال السعودي أمام مستضيفه نساجي الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، مع اعتداءات من الجماهير الحاضرة في المدرجات. (طالع التفاصيل)

فيديو | الشغب الإيراني بدأ! .. نيمار يتسبب في اعتداءات بالضرب على مشجع قبل مواجهة الهلال ونساجي

في أجواء بعيدة تمامًا عن الروح الرياضية، أقيمت مواجهة الهلال السعودي أمام نساجي الإيراني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

اللعب في أبطال أوروبا؟ .. أزمة الاتحاد وسباهان بداية قانونية لهروب الأندية السعودية من "الآسيوي"!

منذ أسابيع وبعض التقارير المحلية والعالمية، تشير إلى إمكانية مشاركة الأندية السعودية - خاصة الهلال والنصر -، في مسابقة دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

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