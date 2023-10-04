فيديو | وسط سخرية لاعبي الهلال .. سلمان الفرج يكشف كواليس طرده أمام نساجي

المشادة والاشتباكات بدأها ميتروفيتش وسقط بها مدانًا سلمان الفرج، فماذا حدث؟

تعامل سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، بسخرية مع الطرد الذي تعرض له بالأمس أمام نساجي الإيراني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الزعيم حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام الفريق الإيراني بثلاثية نظيفة، سجلها ألكسندر ميتروفيتش، نيمار دا سيلفا وصالح الشهري.

لكن قبل نهاية الشوط الأول، نشبت مشادة بين ميتروفيتش وقائد نساجي وحيد محمد زادة، تطورت لاشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، وأسفرت عن طرد مباشر للفرج ومدافع الخصم أمير محمد.

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وبشأن هذه الواقعة، أوضح الفرج، عبر فيديو نشره على حسابه على تطبيق "سناب شات"، أنه تدخل لفض الاشتباكات، لكنه دون قصد منه دخل إصبعه في فم أحد لاعبي الخصم.

وتفاعل ثنائي الأزرق محمد كنو وعبد الإله المالكي بسخرية مع الواقعة، إذ تابعوا محاولات الفرج للتوضيح بضحكات وعبارات "للطقطقة عليه".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة متأخرًا بفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي؛ صاحب الوصافة، فيما تراجع نساجي للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويحل أخيرًا مومباي سيتي الهندي دون أي نقاط.