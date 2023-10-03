فيديو | الشغب الإيراني بدأ! .. نيمار يتسبب في اعتداءات بالضرب على مشجع قبل مواجهة الهلال ونساجي

الأجواء مشتعلة قبل انطلاق مواجهة الهلال ونساجي الإيراني

في أجواء بعيدة تمامًا عن الروح الرياضية، تقام مواجهة الهلال السعودي أمام نساجي الإيراني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض"، على ملعب آزادي في إيران.

وقبل دقائق من انطلاقها، نشر الصحفي الإيراني داوود إيكدري فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من مشجعي نساجي يعتدون بالضرب على مشجع يرتدي قميص البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الزعيم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم تتضح بعد جنسية المشجع، لكن عديد الصور انتشرت خلال الساعات الماضية لمشجعين إيرانيين يرتدون قميص البرازيلي، بجانب أن البعض في المدرجات هتف باسم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق دون أي مشكلة، كونه نجم عالمي على الأراضي الإيرانية، بعيدًا عن المنافسة بين الهلال ونساجي على نقاط المباراة.

يذكر أن هذه المباراة يحيطها بعض الجدل في ما تعرض له نادي الاتحاد السعودي بالأمس، إذ ألغيت مواجهته لسباهان أصفهان الإيراني، على إثر انتشار صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب اللقاء، ليقرر المراقب إلغاءها.

ويدخل الزعيم المباراة محتلًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، خلف نساجي صاحب الثلاث نقاط، بينما يأتي نافباخور الأوزبكي ثالثًا بنقطة وحيدة، وأخيرا مومباي سيتي الهندي دون أي نقاط.