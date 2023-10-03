رغم عنف نساجي ضده .. مدرب الهلال يكشف سر "المغامرة" وعدم إخراج نيمار من الملعب

تصريحات جورج جيسوس بعد مباراة الهلال ونساجي

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن سر "عدم استبداله" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة نساجي الإيراني، رغم تأمينه الانتصار، وتدخلات المنافس "العنيفة" ضده.

نيمار سجل هدفًا؛ ليقود الهلال للفوز على نساجي (3-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأكد جيسوس في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الفريق الإيراني، على أنه يرغب في إعطاء الساحر البرازيلي، أكبر عدد من الدقائق، في مباريات الزعيم الهلالي.

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وأوضح المدير الفني البرتغالي، أن منح نيمار جونيور، دقائق عديدة في المباريات، سيضمن وصوله إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية؛ وهو ما بدأ يتضح بالفعل، بتحسن مستواه.

واعتبر جورج جيسوس، أن نادي الهلال، هو الأفضل محليًا وآسيويًا حاليًا؛ حيث لا يوجد سوى فريقٍ واحد أو اثنين، في مستواه؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.