أخبار الهلال اليوم | هجوم لاذع على سلمان الفرج ومصالحة مع لاعب الأهلي الأسبق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ28 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ28 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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"الهلال والمنتخب بريئان .. هذا هو السبب الحقيقي لإصابات سلمان الفرج"

برأ الناقد الرياضي صالح أبو نخاع، الذي تولى سابقًا منصب رئيس نادي ضمك، الهلال والأخضر من المسؤولية عن إصابات سلمان الفرج، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا أخرى لعبت دورًا في ذلك ومشددًا على أن الهلال سيبدأ سريعًا التخطيط لمرحلة ما بعد الفرج. (طالع التفاصيل)

إصابة سعود عبد الحميد

غاب سعود عبد الحميد؛ ظهير الهلال، عن مواجهة السعودية الودية الحالية أمام بوليفيا، إثر معاناته من الإصابة.

اللاعب داهمته آلام القدم خلال مران الأمس، ليضطر لعدم استكماله، وبالتالي الغياب عن اللقاء.

لاعب الأهلي الأسبق مصالحًا جمهور الهلال: أشعر بمجاملته تحكيميًا لكنني لم أر هذا!

الحديث عن مجاملة الهلال السعودي تحكيميًا دائمًا ما يكون مسار الجدل، خاصةً في ظل خروج الاتهامات من أكثر من جانب، لكنها تبقى مجرد مزاعم من المنافسين، كما فعل عبد الله سليمان؛ نجم الأهلي والهلال الأسبق. (طالع التفاصيل)

مفاجأة مدوية .. الهلال يعود للعب في محيط الرعب!

عاش الهلال أيامًا جميلة وسعيدة في ملعب جامعة الملك سعود قبل أن يُجبر على تركه لجاره النصر إثر خسارته مناقصة استئجاره واستثماره لصالح شركة الوسائل الرياضية السعودية عام 2020. (طالع التفاصيل)

فيديو | سلمان الفرج يفتح النار على سامي الحريري!

الناقد الرياضي صالح أبو نخاع كان قد أكد أن البنية الجسدية ضعيفة التأسيس لسلمان الفرج تلعب الدور الأكبر في تعرضه لكل تلك الإصابات، فيما كان زميله سامي الحريري أكثر قسوة وأشار إلى أن عدم جدية الفرج تجعله عُرضة لتلك الإصابات. (طالع التفاصيل)

الإسلام، يوفنتوس وفرنسا .. بول بوجبا هو الأجنبي الأنسب للدوري السعودي

لم يعد خافيًا على أحد نية الأندية السعودية التعاقد مع عدد من نجوم العالم خلال الصيف القادم، ويتحدث الإعلان عن أسماء مثل ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وتوني كروس، وذلك بعد ضم النصر للنجم كريستيانو رونالدو.

كل تلك الأسماء ستضيف بالتأكيد لدوري روشن السعودي، لكن هناك لاعب آخر أراه الأنسب للعب في السعودية وهو الفرنسي بول بوجبا، ولعدة أسباب واضحة. (طالع التفاصيل)

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