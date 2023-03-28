فيديو | سلمان الفرج يفتح النار على سامي الحريري!

قائد الهلال والأخضر تعرض لإصابة جديدة

shahid

طرح تعرض سلمان الفرج للإصابة للمرة الثالثة هذا الموسم العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الإصابات المتكررة ومدى مسؤولية الأطراف جميعًا عنها.

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الهلال أعلن إصابة الفرج في الحوض وغيابه لمدة 3-4 أسابيع عن اللعب، مما سيجعله يُفوت أهم مباريات الموسم لفريقه مثل مواجهة النصر في الدوري السعودي والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك وأوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الناقد الرياضي صالح أبو نخاع كان قد أكد أن البنية الجسدية ضعيفة التأسيس للفرج تلعب الدور الأكبر في تعرضه لكل تلك الإصابات، فيما كان زميله سامي الحريري أكثر قسوة وأشار إلى أن عدم جدية الفرج تجعله عُرضة لتلك الإصابات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" عن أسباب إصابات الفرج المتكررة خلال مسيرته الكروية "اعذروني لكني أقول أن الفرج بالتأكيد يفتقد للجدية، ليس معقولًا أن تستمر معك تلك الإصابات طوال مسيرتك ويتكرر غيابك لكل تلك الفترات".

تابع "كل الاحترام للفرج وتاريخه وموهبته وأراه ضمن أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية لكن إن كانت تلك الإصابات ستتواصل فالهلال مطالب بالبحث عن لاعب أجنبي الموسم القادم لأنه ليس معقولًا أن يعتمد على لاعب بكل تلك الغيابات".

تصريح الحريري وهجومه على الفرج بهذا الشكل فتح النار عليه من بعض المغردين الذين رأوا حديثه يفتقد للمنطق والعدل وطالبوه بأن يرتقي في نقده، وإليكم فيما يلي بعض تلك التغريدت.

يُشار إلى أن الفرج غاب من منتصف سبتمبر الماضي حتى توقف الدوري السعودي بسبب مونديال قطر 2022، وقد لعب شوط واحد في كأس العالم وخرج مصابًا وغاب عن اللعب حتى بداية فبراير الماضي، والآن سيتوقف حتى بداية مايو المقبل.

Shahid