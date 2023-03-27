لاعب الأهلي الأسبق مصالحًا جمهور الهلال: أشعر بمجاملته تحكيميًا لكنني لم أر هذا!

"الجميع استفاد من الحكام" .. معاهدة صلح بعد أعوام من تصريح مثير للجدل

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الحديث عن مجاملة الهلال السعودي تحكيميًا دائمًا ما يكون مسار الجدل، خاصةً في ظل خروج الاتهامات من أكثر من جانب، لكنها تبقى مجرد مزاعم من المنافسين، كما فعل عبد الله سليمان؛ نجم الأهلي والهلال الأسبق.

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قبل عدة أعوام، خرج سليمان قائلًا عبر فيديو انتشر على نطاق واسع: "الهلال يحظى بمجاملة الحكام، خاصةً عندما يصل لنهائي أي بطولة ويواجه منافسًا صعبًا، هنا الحكام تتدخل لمساعدته في تحقيق اللقب".

هذا التصريح أحياه برنامج "ملعب SBC" من جديد، في لقائه مع نجم الراقي الأسبق، ليؤكد الأخير أنه لم يقصد ما فهمه الجمهور وأن تصريحه تم اقتطاعه عن سياقه.

وأضاف سليمان: "قلت إنني أحس بمجاملة الحكام للهلال ولم أؤكد، وهذا قبل أن انتقل للهلال، لكن بعد أن لعبت له لم أحس بأي مجاملة تحكيمية، فالأخطاء جزء من كرة القدم، وليس هناك نادٍ لم يستفد منها".

جدير بالذكر أن عبد الله سليمان لعب للراقي لتسع سنوات، بدايةً من عام 1992م وحقق لقب كأس ولي العهد، ثم انتقل للزعيم بعدها ولعب له حتى عام 2006م، محققًا ثلاثة ألقاب بين كأس ولي العهد، كأس الكؤوس الآسيوية وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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