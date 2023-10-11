أخبار الهلال اليوم | نيمار ينافس نجم النصر وتطور مهم بشأن أزمة على البليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ11 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ11 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الشهراني وكنو على قائمة الانتظار

شارك سالم الدوسري؛ جناح الهلال، أمس الثلاثاء، في مران المنتخب السعودي بشكل طبيعي لأول مرة منذ انطلاق المعسكر الحالي، بعدما تعاقى من الإصابة.

لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن ثنائي الزعيم الشهراني ومحمد كنو ينتظر التقارير الطبية، لتحديد ما إذا كان بإمكانه المشاركة في مران الليلة أم لم تكتمل جاهزيته بعد.

ويستعد الأخضر خلال المعسكر الحالي لمواجهة نيجيريا ومالي وديًا يومي 13 و17 من الشهر الجاري.

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خطة ميسي تحسم الجدل نهائيًا .. حقيقة الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الشتوية

في الساعات القليلة الماضية، انتشر خبرًا كـ"القنبلة"، يُفيد بمحاولة المملكة العربية السعودية مجددًا، التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

خارج التوقعات .. أحد كبار السعودية يفاجئ ليونيل ميسي!

بعدما حاول الهلال السعودي مرارًا وتكرارًا على مدار الميركاتو الصيفي الماضي وحتى قبل انطلاقه بشكل رسمي، التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ظهر حاليًا من حمل له مفاجأة غير متوقعة. (طالع التفاصيل)

نجم النصر يقف في طريقه .. نيمار ينافس على أولى جوائزه مع الهلال

بعد فترة من الانتقادات من قبل جماهير الهلال السعودي للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الفريق، حان موعد بداية دخوله في منافسة على أولى جوائزه بالقميص الأزرق. (طالع التفاصيل)

بسبب جورج جيسوس .. سامي الجابر يرسل رسائل تحذيرية للهلال

وجه سامي الجابر؛ نجم نادي الهلال السعودي الأسبق، رسائل تحذيرية لجماهير الزعيم بشأن الوضع الحالي الذي يمر به البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن خسارة الدوري ستكون على أيديهم، إذا استمر الوضع على ما هو عليه. (طالع التفاصيل)

"أنتم مجانين؟!" .. ألفارو موراتا يسخر من محاولات السعودية لضمه

الإسباني ألفارو موراتا؛ مهاجم أتلتيكو مدريد، واحد ممن حام حولهم الحديث بشكل كبير خلال الميركاتو الصيفي الماضي في ظل تلقيه أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، وبالفعل اعترف اللاعب بتلك العروض، لكن بطريقة ساخرة بعض الشيء. (طالع التفاصيل)

خصم 3 نقاط من الهلال؟ .. تطورات مهمة تكشف عن القرار المرتقب في أزمة البليهي

العاشق قبل المنافس.. الجميع يترقب مصير احتجاج نادي الأخدود؛ للحصول على نقاط مباراته أمام الهلال، والتي أقيمت يوم السابع من أكتوبر الجاري. (طالع التفاصيل)

أوليفر كان يتحدث عن عرض الهلال .. ويكشف كواليس حواره مع ساديو ماني

كشف أوليفر كان، أسطورة حراسة مرمى منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، عن "سر" زيارته إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القليلة الماضية. (طالع التفاصيل)

"فضيحة إخفاء تقرير الحكم" .. مفاجأة خطيرة في عقوبة نجم الهلال!

فجّر الإعلامي الرياضي تركي السهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضايا "إيقاف" اللاعبين، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

بين التذوق من "طبق تركي الذهبي" والذي يعرف كيف يأكل بيده .. النصر أكبر من "طقطقات" بوليفارد هول

تعيش جماهير نادي الهلال السعودي، أجواءً من الاحتفالات حاليًا؛ بعد العثور على ملعب للفريق الأول لكرة القدم أخيرًا، عقب 3 سنواتٍ من المعاناة. (طالع التفاصيل)

كوليبالي يكشف حقيقة اعتزاله دوليًا بعد الانتقال إلى الهلال .. ويرد على غرور نيمار بـ"سر مثير"

كشف المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، حقيقة اعتزاله اللعب الدولي؛ بعد الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

"أنا وحيد" .. جوزيه مورينيو يعطي أملًا جديدًا لأندية السعودية

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، عن وضعه مع الذئاب، في رسالة أعطت بعض الأمل لأندية الدوري السعودي لإمكانية التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

شبهات وتشكيك في نزاهة .. إخطار بمنع حكام الدوري الإنجليزي من التحكيم في السعودية

خلال الفترة الماضية، اعتدنا على خروج صيحات من أوروبا للاعبين وحكام، خوفًا من الجذب السعودي لهم وسحب البساط من تحت أقدام القارة العجوز، لكن هذه المرة الوضع مختلف ومن زاوية مختلفة كليًا. (طالع التفاصيل)

تورط مدرب في دوري روشن السعودي بالحصول على عمولات "غير شرعية"!

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة صادمة؛ بشأن أحد مدربي دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

نحو موسم نظيف .. خطوة رائعة من الاتحاد السعودي لتجنب مشكلات التحكيم

تريد لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الخروج بموسم يليق بحجم الحراك الذي شهده دوري روشن خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، كي لا تعكر صفو النهضة الكبرى والمتابعة العالمية لنجوم العالم في الأندية السعودية. (طالع التفاصيل)

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