خارج التوقعات .. أحد كبار السعودية يفاجئ ليونيل ميسي!

مفاجأة حول موقف النجم الأرجنتيني في السعودية

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بعدما حاول الهلال السعودي مرارًا وتكرارًا على مدار الميركاتو الصيفي الماضي وحتى قبل انطلاقه بشكل رسمي، التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ظهر حاليًا من حمل له مفاجأة غير متوقعة.

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صحيفة "آس" الإسبانية زعمت خلال الأيام الماضية أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يستحوذ على نسبة 75% من ملكية الرباعي الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، يفكر في التفاوض مع إنتر ميامي لاستعارة ميسي لمدة ستة أشهر خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل وداعه للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي الموسم الجاري.

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الصحيفة لم تكشف عن النادي المستهدف تحديدًا من بين الرباعي بهذه المفاوضات، لكن البعض زعم أن النصر يرغب في الجمع بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حول هذا، نفى الصحفي المهتم بالشأن النصراوي علي الحربي رغبة العالمي في ضم ليو، مؤكدًا أن لم يدخل في أي مفاوضات معه، إذ يرى المسؤولون أن رونالدو يكفيهم.

يذكر أن الحديث عن عودة العروض السعودية لميسي جاء بعدما خسر فريقه فرصه في التأهل للتصفيات النهائية المنافسة على لقب الدوري الأمريكي الموسم الجاري.

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