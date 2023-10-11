"أنتم مجانين؟!" .. ألفارو موراتا يسخر من محاولات السعودية لضمه

المهاجم الإسباني يعترف بوصول عدة عروض سعودية له، لكن ما رأيه بها؟

SHAHID

الإسباني ألفارو موراتا؛ مهاجم أتلتيكو مدريد، واحد ممن حام حولهم الحديث بشكل كبير خلال الميركاتو الصيفي الماضي في ظل تلقيه أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، وبالفعل اعترف اللاعب بتلك العروض، لكن بطريقة ساخرة بعض الشيء.

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صاحب الـ30 عامًا وبحسب التقارير التي انتشرت خلال فترة الانتقالات وصلته عروض من الهلال، الشباب والتعاون، لكنه في الأخير فضل الاستمرار مع الفريق الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

وبشأن العروض السعودية، قال موراتا، خلال تصريحاته لبرنامج "El Larguero": "في الصيف وصلت لي عدد من العروض السعودية، لا أعلم ما إذا كانت الفرق التي تريد ضمي مجنونة أو ما الذي يحدث!، أنا دائمًا ما يكون لدي الكثير من الخيارات للانتقال، لكن أول خيار لي هو أن أكون في أتلتيكو مدريد".

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وأضاف ضاحكًا: "إذا كنت قد انتقلت لفريق سعودي في الصيف، كنت سأخرج لأقول أنني حققت حلمي باللعب في السعودية، كنت سأفعل كي أزعج الأشخاص الذين لا يحبونني".

يذكر أن موراتا شارك الموسم الجاري في ثماني مباريات مع أتلتيكو حتى الآن، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف، بينما ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

SHAHID