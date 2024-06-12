أخبار الهلال اليوم | نيمار خارج قائمة الفريق الجديدة .. والعويس يقلد حركة كريستيانو رونالدو "المشينة"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

مفاجأة صادمة .. الهلال لن يسجل نيمار في قائمته الجديدة!

"الهلال لن يسجل نيمار في قائمته!".. عنوان ربما يكون بمثابة الصاعقة لجماهير عملاق الرياض، التي لم تستطع الاستمتاع بإبداعات ساحر السامبا البرازيلية (طالع التفاصيل).

فيديو | على أرضية ملعب النصر .. محمد العويس يكرر حركة كريستيانو رونالدو "المشينة"

أثار محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "الجدل" في مباراة منتخب السعودية أمام نظيره الأردني، مساء اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

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تطورات جديدة .. ناد برازيلي يضغط على الهلال بسبب أزمة "تسجيل" نيمار!

الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي، قد يتسبب في "خسارة" مالية كبيرة لناديه؛ وذلك بشكل غير مباشر (طالع التفاصيل).

"هذه شخصيته!" .. نجم الهلال يعلق على بكاء كريستيانو رونالدو "الهستيري" بعد سقوط النصر

علق النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي، على "بكاء" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض الآخر النصر؛ بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"دخل في مناقشة غاضبة مع علي البليهي قبل خروجه" .. إصابة نجم الهلال بقميص السعودية

أعرب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن غضبة الكبير؛ بسبب واقعة قام بها مشجع، مع قميص منتخب السعودية (طالع التفاصيل).

فيديو | "ما تستحقه والله!" .. رد فعل عنيف من نجم الهلال ضد مشجع بسبب قميص السعودية

أعرب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن غضبة الكبير؛ بسبب واقعة قام بها مشجع، مع قميص منتخب السعودية (طالع التفاصيل).