تطورات جديدة .. ناد برازيلي يضغط على الهلال بسبب أزمة "تسجيل" نيمار!

الهلال يواجه أزمة في الصيف الحالي..

الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي، قد يتسبب في "خسارة" مالية كبيرة لناديه؛ وذلك بشكل غير مباشر.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه خاض 5 مباريات فقط مع الفريق الأزرق، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

ووفقًا لصحيفة "UOL"، مساء اليوم الثلاثاء، يتمسك مسؤولو نادي كروزيرو البرازيلي، بالتعاقد مع اللاعب ميشايل ديلجادو، جناح الفريق الهلالي، خلال صيف العام الحالي.

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الصحيفة البرازيلية الشهيرة كشفت عن أن المشكلة التي تواجه كروزيرو؛ تتمثل في عدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب من الهلال، لحسم صفقة ميشايل، والذي يُقدر بـ8 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي البرازيلي، بدأ يتبع خطة جديدة لتخفيض هذا المبلغ؛ من خلال "الضغط" على الإدارة الهلالية، بضرورة بيع اللاعب بأسرع وقتٍ ممكن؛ من أجل إعادة تسجيل نيمار جونيور، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال، لن يستطيع تسجيل عقد نيمار، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، بدون التخلي عن أي لاعب أجنبي آخر؛ حيث كان قد تم رفع اسم الساحر البرازيلي "مؤقتًا"، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ وذلك بعد إصابته.

ويضم الزعيم الهلالي حاليًا، 8 نجوم أجانب في صفوفه - بخلاف نيمار -؛ حيث يبدو من الصعب التخلي عن أي واحد منهم؛ باستثناء الثنائي البرازيلي ميشايل ديلجادو ورينان لودي.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، سمح بتسجيل 10 أجانب في قائمة كل فريق، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ لكن.. مقعدان منهم للاعبين اثنين تحت 23 سنة.