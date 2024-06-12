فيديو | "ما تستحقه والله!" .. رد فعل عنيف من نجم الهلال ضد مشجع بسبب قميص السعودية

ماذا فعل نجم الهلال؟..

أعرب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن غضبة الكبير؛ بسبب واقعة قام بها مشجع، مع قميص منتخب السعودية.

الأخضر السعودي تعرض لخسارة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره، أمام منتخب الأردن الأول لكرة القدم، بهدف مقابل اثنين، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وانتشر مقطع فيديو في الساعات الماضية، يظهر أحد المشجعين؛ وهو يرمي قميص منتخب السعودية على الأرض، أمام محمد العويس، حارس نادي الهلال.

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العويس نظر إلى هذا المشجع بغضب كبير - حسب ما ظهر في مقطع الفيديو -؛ حيث أخذ القميص وغادر، رافضًا إعادته إليه مرة أخرى.

وقال حارس الزعيم الهلالي لـ"المشجع": "ما تستحقه والله، ما بعطيك إياه"؛ بسبب ما اعتبره إهانة لهذا القميص الغالي، من خلال رميه على الأرض.

جدير بالذكر أن العويس، أثار الجدل في مباراة السعودية والأردن؛ عندما قام بإشارة تشبه حركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "المشينة"، والتي تم إيقاقه بسببها، لمدة مباراة واحدة؛ بعد ديربي النصر والشباب، في دوري روشن للمحترفين 2023-2024.