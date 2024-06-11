"هذه شخصيته!" .. نجم الهلال يعلق على بكاء كريستيانو رونالدو "الهستيري" بعد سقوط النصر

ماذا قال نجم الهلال عن تصرف رونالدو؟..

علق النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي، على "بكاء" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض الآخر النصر؛ بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

رونالدو دخل في نوبة "بكاء" هستيرية؛ بعد خسارة النصر أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بركلات الجزاء الترجيحية؛ عقب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

سافيتش أكد على أنه لم يتفاجأ أبدًا بـ"بكاء" الأسطورة البرتغالية، بعد خسارة الفريق النصراوي أمام الزعيم الهلالي؛ قائلًا: "هذه هي طبيعته وشخصيته".

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وأشار النجم الصربي إلى أن كريستيانو رونالدو، لاعب محترف لا يزال يكره الخسارة؛ على الرغم من قضائه العديد من السنوات، في عالم الساحرة المستديرة.

وأعرب ميلينكوفيتش سافيتش، عن سعادته بقدرته على اللعب ضد رونالدو مجددًا، في الملاعب السعودية؛ بعد أن تقابلا كثيرًا على الأراضي الإيطالية؛ عندما كان يلعب هو مع لاتسيو، في الوقت الذي كان يمثيل فيه الأسطورة البرتغالية، فريق "السيدة العجوز" يوفنتوس.

جدير بالذكر أن سافيتش، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ حيث نجح في التتويج خلال موسمه الأول، بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، وبدون أي هزيمة.