أخبار الهلال اليوم | موعد عودة سالم الدوسري للمران، وعرض مبابي التاريخي

تحسن ملحوظ في حالة الدوسري وتحديد موعد عودته للتدريبات

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحسن ملحوظ في حالة سالم الدوسري الصحية واقتراب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن معسكر المنتخب السعودي الخاص بمواجهتي باكستان والأردن.

الصحيفة أوضحت أن صاحب الـ32 عامًا يسير في برنامجه التأهيلي المخطط له في عيادة النادي مع الجهاز الطبي، حيث بدأ أمس استخدام الدراجة وأدى تدريبات في صالة الإعداد البدني وحوض السباحة.

وأشارت الصحيفة أخيرًا إلى أن الجهاز الطبي يسعى لعودة الدوسري للتدريبات الجماعية عند استئنافها عقب انتهاء التوقف الدولي، لكنه سيخضع قبلها لاختبارات طبية وفنية.

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