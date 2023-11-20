فيديو | كيف هربت صفقة ليونيل ميسي من الهلال؟ .. سعد اللذيذ يجيب لأول مرة

لماذا فشلت السعودية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني؟

SHAHID

بعدما وجه له الجمهور اللوم كثيرًا على فشله في إتمام صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي الهلال، تحدث سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، لأول مرة عن أسباب فشل تلك الصفقة.

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السعودية دخلت في مفاوضات مطولة مع ليو حتى قبل انطلاق الميركاتو الصيفي الماضي بشكل رسمي، لكن في الأخير فاجأ ليو الجميع وأعلن تفضيله الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي.

حول الصفقة الهاربة من بين أيدي السعودية، أوضح اللذيذ خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "أي مفاوضات قابلة للموافقة والرفض، السعودية لم تكن بمفردها في السوق، بعض اللاعبين لديهم خير لأبنائهم وأحفادهم، فهناك من تحدثنا معهم، لكن عرضنا لم يكن الأفضل لهم أو ربما كانت لهم مخططاتهم الخاصة، اللاعب ليس بمفرده، إنما ورائه عائلته وظروفه الخاصة، وميسي كان كذلك".

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وأضاف: "كنا قريبين بالفعل من ضم ميسي، لقد بذلنا 100% من مجهودنا معه، لكن لم يحدث، والهلال تفهم الموقف، وكافة الأندية تفهمت أي صفقة لم نفلح في ضمها، الجميع يعمل سواء في الرابطة أو الوزارة أو الأندية لإنجاح أي صفقة".

يشار إلى أن الهلال ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا تعويضًا عن ميسي، لكن موسم الأول انتهى سريعًا مع الزعيم بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد خمس مباريات فقط خاضها مع الفريق.

SHAHID