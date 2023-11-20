سعد اللذيذ يوجه صدمة كبرى للاتحاد والهلال في التعاقد مع محمد صلاح وبديل نيمار

مفاجأة صادمة عن صفقات الشتاء في السعودية

SHAHID

أثار سعد اللذيذ، نائب رئيس الرابطة السعودية المحترفة، الرئيس التنفيذي المكلف، الجدل بشأن الصفقات الشتوية المرتقبة "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم، خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

اللذيذ كشف في تصريحات مع برنامج "كورة"، عن تواصل عدد كبير من اللاعبين العالميين، مع القائمين عن الرياضة السعودية؛ لطلب الانضمام إلى دوري روشن للمحترفين، في الفترة القادمة؛ قائلًا: "بعض الأسماء التي رفضت القدوم في صيف العام الحالي، غيرت رأيها الآن".

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وعلى الرغم من ذلك.. أعلن رئيس الرابطة، أن الانتقالات الشتوية القادمة في السعودية، ستكون على نطاق محدود للغاية؛ نظرًا للميزانية المرصودة للأندية، وصعوبة تخلي الفرق العالمية، عن أبرز نجومهم.

وبخصوص إصابة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.. أكد سعد اللذيذ، على أنهم لا يملكون الإمكانيات لتعويض الهلال، لافتًا إلى أن أي نجم معرض للإصابة، مع وجود دراسة حالية، بشأن تأمين اللاعبين ضد الإصابات التي تحتاج لفترة غياب طويل.

جدير بالذكر أن تصريحات اللذيذ، توجه صدمة لناديي الهلال والاتحاد بالذات؛ حيث يبحث الزعيم عن نجم عالمي بديلًا لنيمار الذي سيغيب لفترة تتراوح من 8 إلى 10 أشهر، بينما يتمسك العميد، بالتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، في يناير القادم.

SHAHID