ياسين بونو يكشف عن موقف استفزازي من كريستيانو رونالدو ونجله، ويتحسر على ليونيل ميسي

الحارس المغربي يكشف علاقته بالدون وهل مواجهته هي الأصعب أم ليو؟

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جمع دوري روشن السعودي من جديد بين المغربي ياسين بونو؛ حارس الهلال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بعدما كانا قد لعبا لسنوات في الدوري الإسباني؛ الأول مع أشبيلية والثاني بقميص ريال مدريد.

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الدون انضم أولًا لدوري روشن حيث يناير الماضي في صفقة فتحت الطريق لعديد الصفقات العالمية بعد ذلك، لكن انضم المغربي قبل أشهر قليلة في الميركاتو الصيفي الماضي.

وبشأن العلاقة بينهما، كشف بونو عن موقف استفزازي طريف جمعه بصاروخ ماديرا ونجله كريستيانو جونيور، إذ قال خلال حواره مع "Davoo Xeneize": "رونالدو حاليًا أحد أفضل أصدقائي، هو رجل طيب، قام في مرة بتبادل قميصه معي، أتذكر أنه سجل في شباكي أربعة أهداف في سانتياجو بيرنابيو مع ريال مدريد، ووقتها كان معه ابنه، الذي قال لي (أبي سجل في شباكك رباعية)، الآن كبر ابنه وهو معه في السعودية، فقال لي (بونو .. سنرى متى سيسجل عليك أهدافًا!)، فقلت له (نعم! يجب أن نلتقي يومًا ما)".

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وانتقل بونو للحديث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اعتبره أصعب لاعب واجههه طوال مسيرته: "بالطبع ميسي هو أصعب لاعب واجهته، كان يظهر في منطقتي من العدم ويسجل، كان مذهلًا، لكن حقيقةً كان هذا شرفًا بالنسبة لي، مهما أحرز من أهداف في شباكك، فهو شرف لك".

لكنه في الوقت نفسه تحسر على وضع ليو وحال الساحرة المستديرة بشكل عام: "لقد فقدت كرة القدم الكثير من متعتها ومراوغاتها، لا أريد القول أن كرة القدم لم تعد جذابة للمشاهدين، هي لا تزال جذابة، لكن لم يعد المتابع لديه نفس الشغف لمشاهدة لاعب معين كما كان الحال من قبل مع ميسي، رغم أننا سنفتقده بعد بضعة سنوات ولن يكون معنا، عمومًا الأشياء في عالم كرة القدم تغيرت كثيرًا، لذلك سيكون من الصعب جدًا إيجاد خليفة ميسي في الملاعب".

واختتم: "أقصد أن ذلك اللاعب المهاري أختفى، أصبح لدينا اللاعب البدني واللاعب التكتيكي، كل هذا جيد، لكن أن يكون هناك لاعب تدفع ثمن تذكرة المباراة فقط لمشاهدته فلم يعد لذلك وجود، المدرجات تمتلئ بالمشجعين، لكن ليس هناك مشجع يأتي لمشاهدة لاعب كميسي مثلًا، المشجع يذهب لمشاهدة برشلونة، لأنه مشجع له فقط".

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