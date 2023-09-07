أخبار الهلال اليوم | مفاوضات مع فابينيو .. وإحباط محاولة لـ"خطف" ميشايل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق السابع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق السابع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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السعودية تدخل التاريخ .. بنزيما يدافع عن "الكرة الذهبية"، استبعاد رونالدو ونجم الهلال مرشح لـ"جائزتين"

في حدث تاريخي غير مسبوق.. شهدت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023، تواجد ثنائي من دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

فريق سعودي "مفاجأة" .. الهلال يحبط محاولات خطف ميشايل والعويس

رفضت إدارة النادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، رحيل النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو والحارس محمد العويس لأحد أندية دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (طالع التفاصيل).

فيديو | مفاوضات الهلال تقتحم المولات .. فابينيو يرد على عرض الزعيم

لم يسلم النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط نادي الاتحاد، من المحاولات الهلالية لإقناعه بترك العميد والانتقال إلى الزعيم، وذلك خلال تواجده في أحد المولات! (طالع التفاصيل).

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ياسر القحطاني يكشف سر رفضه العمل في الهلال .. ويؤكد: "اللعب مع النصر شرف"

كشف النجم الدولي السابق ياسر القحطاني، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن سر "رفضه" العمل في قلعة الزعيم (طالع التفاصيل).

"مبابي وحلال أزمات الهلال" .. الشباب يُعلن عن صفقتين دفعة واحدة!

أعلن نادي الشباب عن ضم صفقتين جديدتين لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه التي تحتاج إلى تدعيم كبير لتحسين النتائج (طالع التفاصيل).

الخليفي يرد على نيمار ويؤكد: السعودية ليست خطر ولا نهتم بريال مدريد وبرشلونة!

رد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، على التصريحات التي أدلى بها النجم البرازيلي نيمار بعد رحيله إلى الهلال السعودي (طالع التفاصيل).

هل يحقق ما يتمناه باللعب في السعودية؟ ليبرون جيمس يظهر في الرياض!

يبدو أن ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، لم يكن يمزح حينما تحدث عن اللعب في المملكة العربية السعودية في وقت سابق! (طالع التفاصيل).

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