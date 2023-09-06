السعودية تدخل التاريخ .. بنزيما يدافع عن "الكرة الذهبية"، استبعاد رونالدو ونجم الهلال مرشح لـ"جائزتين"

السعودية تدخل تاريخ "الكرة الذهبية" من أوسع الأبواب

SHAHID

في حدث تاريخي غير مسبوق.. شهدت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023، تواجد ثنائي من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم، منذ بداية العام الحالي؛ عندما انضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، ليتبعه أسماء كبرى؛ أبرزهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2023 "الكرة الذهبية"، اسم بنزيما، المنتقل من العملاق الإسباني ريال مدريد، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، ينافس أسماء عالمية كبرى، على جائزة "الكرة الذهبية"؛ على رأسهم: الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "إنتر ميامي الأمريكي"، والمهاجم النرويجي إرلينج هالاند "مانشستر سيتي الإنجليزي"، بالإضافة إلى الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الذي يسعى الاتحاد لضمه، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

وترشيح المهاجم الفرنسي لـ"الجائزة"، يعود في الأساس إلى ما قدمه مع ريال مدريد، قبل الانتقال إلى العميد الاتحادي؛ حيث سجل 23 هدفًا معه في العام الحالي؛ ليقوده للتتويج بثنائية كأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا.

واختير بنزيما كـ"أفضل لاعب في العالم"، العام الماضي 2022، بعد أن قاد الريال؛ لثنائية الدوري الإسباني وأبطال أوروبا؛ حيث تتذكر الجماهير الاتحادية، عرضه للكرة الذهبية في الملعب، أثناء حفل استقباله.

استبعاد كريستيانو رونالدو وترشيح ياسين بونو

ومن ناحيته.. تم استبعاد كريستيانو رونالدو، من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية"، وذلك في حدث تاريخي، لم يشهده العالم منذ سنوات عديدة.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2004، التي يتم استبعاد رونالدو فيها، من قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم؛ خاصة أنه رحل عن الملاعب الأوروبية، ولم يحقق أي لقب مع النصر، سوى كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وعلى جانب آخر.. ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2023 "ياشين"، اسم المغربي ياسين بونو، المنتقل من إشبيلية الإسباني إلى نادي الهلال، في الصيف الحالي.

بونو البالغ من العمر 32 سنة، لم يكتفِ بذلك، حيث تم ترشيحه أيضًا، لجائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية"؛ لينافس كريم بنزيما والنجوم العالميين الآخرين.

وقدّم الحارس المغربي، مستويات أكثر من رائعة مع منتخب المغرب، في كأس العالم الماضية، بالإضافة إلى قيادته إشبيلية؛ للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، على حساب روما الإيطالي، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

جدير بالذكر أنه من المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم، يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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