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"مبابي وحلال أزمات الهلال" .. الشباب يُعلن عن صفقتين دفعة واحدة!

أحمد رفعت
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الشباب يواصل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين بعد ضمه للنجم البلجيكي يانيك كاراسكو والمغربي رومان سايس

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أعلن نادي الشباب عن ضم صفقتين جديدتين لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه التي تحتاج إلى تدعيم كبير لتحسين النتائج.

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ونشر حساب نادي الشباب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدتين يعلن خلالهما عن ضم حمد اليامي وعبد الله رديف ثنائي نادي الهلال.

وانضم الثنائي حمد اليامي وعبد الله رديف إلى صفوف نادي الشباب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ضمن صفقة انتقال المدافع حسان تمبكتي إلى الهلال خلال الصيف الحالي.

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ووصف حسن الراهب نجم النصر السابق عبد الله رديف بـ"مبابي الكرة السعودية"، لما يمتلكه من بنية جسمانية بالإضافة إلى المهارة وخفة ومرونة داخل الملعب.

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كما أن حمد اليامي يعد واحدًا من اللاعبين الذين نجحوا في حل العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، حيث لعب في العديد من المراكز الدفاعية وتألق فيها، سواء بظهير أيمن أو أيسر أو قلب دفاع.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 102851كريم بنزيما
  • 11037خاليدو كوليبالي
  • 19923روبرتو فيرمينو
  • 9192نجولو كانتي
  • 25130مارسيلو بروزوفيتش
  • 49618صفقة أخرى
217751 الأصوات

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