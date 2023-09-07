الخليفي يرد على نيمار ويؤكد: السعودية ليست خطر ولا نهتم بريال مدريد وبرشلونة!

رسالة قوية من رئيس باريس سان جيرمان

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رد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، على التصريحات التي أدلى بها النجم البرازيلي نيمار بعد رحيله إلى الهلال السعودي.

نيمار خرج للحديث عن تجربته السيئة في حديقة الأمراء بعد مغادرة النادي هذا الصيف، ونفس الأمر قام به ليونيل ميسي المنضم حديثًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

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وعند وصوله إلى البرتغال لافتتاح المجمع الرياضي الجديد في سبورتينج براجا قال الخليفي:"فريق باريس سان جيرمان لم يكن متحدًا إلى هذا الحد داخل وخارج الملعب مثلما هو عليه الآن".

وأضاف:"الأمر شاهدناه في الفوز على ليون بنتيجة 4/1 في نهاية الأسبوع، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور كيليان مبابي فهو لاعب وشخص رائع".

وعن مقترح السوبرليج:"أسميه دور الـ"لا سوبر"، لا أحد يريد أن يشارك فيه، نحن لا نهتم بما يفعلونه، كانوا ثلاثة فرق والآن هما فريقان".

وتأتي إشارة الخليفي إلى الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، حيث يتواجدان حاليًا ضمن المؤسسين بعد انسحاب يوفنتوس بشكل رسمي.

وأما عن الطفرة التي يعيشها الدوري السعودي:"لا أعتقد أن هناك أي خطر بسبب التعاقدات في السعودية، نحن نركز على أوروبا والمسابقات واللاعبين بها، ليس من حقي أن أحكم على ما يحدث خارج القارة".

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وفي نهاية حديثه أشاد الخليفي بموقف الأندية في أبريل 2021 للوقوف أمام مقترح دوري السوبر الأوروبي والمنظمين له.

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