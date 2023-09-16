أخبار الهلال اليوم | مفاجأة صلاح، وتهنئة خاصة من فرنسا لنيمار والزعيم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 سبتمبر 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
السفير الفرنسي يُهنئ نيمار والهلال
هنأ السفير الفرنسي لدى السعودية، لودوفيك بوي، الهلال ونجمه نيمار بالفوز الكبير على الرياض.
السفير نشر تغريدة على منصة إكس كتب فيها "من باريس إلى الرياض... الف مبرووووك يا نيمار و كبير آسيا !"
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
السعودية تفاجئ الهلال والاتحاد بقرارات جديدة في صفقة صلاح
رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية، يوم 7 سبتمبر 2023، إلا أن الحديث عن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لا يزال مستمرًا.
"فكرة غبية" .. الخليفي يحبط السعودية ويكشف عن معركة ضد الهلال والنصر
أثار القطري ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، الجدل في الشارع الرياضي السعودي والعالمي، بتصريحاته عن المملكة وأنديتها، مساء اليوم الجمعة.
"متعود دايمًا" .. نيمار يواصل مع الهلال هوايته المفضلة وبرشلونة النقطة السوداء
أخيرًا وبعد طول انتظار، جاءت اللحظة التي كان الملايين حول العالم في انتظارها؛ وهي مشاركة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
تضحية نيمار تفاجئ سالم الدوسري .. وجماهير الهلال تعترض!
أثار الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إندهاش الملايين حول العالم، بتضحيته الكبيرة في ظهوره الأول مع نادي الهلال السعودي، أمام فريق الرياض.
جيسوس يكشف سر استبعاد نيمار من تشكيل الهلال الأساسي
كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن سر "استبعاد" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، عن التشكيل الأساسي للفريق الأول أمام الرياض.
"الهلال ولد عز" .. رد حاسم على دعم المليار ورسالة نيمار إلى الجماهير
وجّه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، رسالة إلى الجماهير؛ بعد ظهوره الأول مع نادي الهلال، في ديربي العاصمة أمام الرياض.