"الهلال ولد عز" .. رد حاسم على دعم المليار ورسالة نيمار إلى الجماهير

ماذا قال نيمار بعد ديربي الهلال والرياض؟.. ورد جديد على دعم المليار!

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وجّه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، رسالة إلى الجماهير؛ بعد ظهوره الأول مع نادي الهلال، في ديربي العاصمة أمام الرياض.

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وشارك نيمار "بديلًا"، في الديربي الذي انتهى بفوز الهلال على الرياض (6-1)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت: "سعيد بالظهور الأول والنصر".

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وقدّم الساحر البرازيلي، الشكر إلى جماهير الزعيم الهلالي، على استقباله وتكريمه بهذا الشكل الرائع، في ظهوره الأول بالقميص الأزرق.

ومن ناحيته.. نفى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن يكون مستوى الهلال المبهر أمام الرياض؛ بسبب الدعم المالي المقدم إليه، والذي يقول البعض إنه يتجاوز الـ"مليار ريال".

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "لا تزعلوا مني.. الهلال طول عمره ولد عز"؛ في إشارة إلى عدم احتياج الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الزعيم، إلى هذا الدعم المزعوم.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن الزعيم، معتاد طوال تاريخه، على أن يضم أفضل اللاعبين في العالم، مستشهدًا بصفقة البرازيلي ريفيلينو.

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد في الميركاتو الصيفي، مع عديد النجوم العالميين الكبار؛ على رأسهم نيمار جونيور، مقابل ما يقرب من 90 مليون يورو، تم دفعها إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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