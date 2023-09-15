"فكرة غبية" .. ناصر الخليفي يحبط السعودية ويكشف عن معركة منتظرة ضد الهلال والنصر

تصريحات صادمة من ناصر الخليفي ضد السعودية وأنديتها

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أثار القطري ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، الجدل في الشارع الرياضي السعودي والعالمي، بتصريحاته عن المملكة وأنديتها، مساء اليوم الجمعة.

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الخليفي يرأس كذلك مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي باع مؤخرًا، عقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى فريق الهلال السعودي، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

الخليفي قلل في تصريحات مع "RMC Sport"، من خطورة انتقال الأسماء العالمية الكبرى في عالم كرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قائلًا: "أوروبا لا تزال تملك أفضل النجوم".

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وعن إقامة بطولة كأس السوبر الأوروبي في السعودية، ومشاركة أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا، وصف رئيس الرابطة، هذه الفكرة بـ"الغبية"؛ على حد قوله.

وأضاف ناصر الخليفي: "إذا حدث ذلك؛ فمن الأفضل إلغاء الاتحادين الأوروبي والآسيوي.. لابد من احترام المناطق الجغرافية، فالسعودية ملك لقارة آسيا وليس أوروبا".

وأكد على أن أندية القارة العجوز، لن تسمح أبدًا لفرق السعودية، بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا؛ ولذلك فإن هذا الأمر مستبعد تمامًا.

وشدد الخليفي، على أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ يحاول تطوير اللعبة في البلاد "الصغيرة" بالقارة؛ وذلك من خلال السماح بمشاركة بعض أندية هذه الدول، في مسابقة دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن بعض الأخبار ترددت بشأن ترشيح أندية السعودية، وبالتحديد الهلال والنصر؛ للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بدءًا من نسخة 2024-2025.

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