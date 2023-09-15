رغم إغلاق الميركاتو .. السعودية تفاجئ الهلال والاتحاد بقرارات جديدة في صفقة محمد صلاح

مفاجآت سعودية جديدة في صفقة النجم المصري محمد صلاح

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رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية، يوم 7 سبتمبر 2023، إلا أن الحديث عن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لا يزال مستمرًا.

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وظهر اليوم الجمعة، تم توجيه سؤال إلى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، عن إمكانية رحيل صلاح إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ بعد فشل الصفقة، في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق.. طمأن الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، جماهير النادي الإنجليزي، بأن المفاوض السعودي، لن يحاول التعاقد مع النجم المصري، في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشار جاكوبس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن السعودية، كانت مصرة على التعاقد مع محمد صلاح، في الصيف الحالي؛ من أجل أن يُشارك مع العميد الاتحادي، في كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة في شهر ديسمبر القادم.

وكشف الإعلامي الرياضي الشهير، عن أنه بعد ضياع حلم مشاركة صلاح مع الاتحاد، في مونديال الأندية، قللت السعودية من اهتمامها بالتعاقد مع النجم المصري؛ حيث تراجعت عن فكرة ضمه في يناير 2024.

وأوضح بن جاكوبس، أن السعودية ستقوم بتقييم التعاقد مع صلاح، في صيف العام القادم، مع اختيار أفضل نادٍ له، والذي لن يكون بالضرورة الاتحاد؛ حيث يُمكن أن ينضم إلى بعض الفرق الأخرى؛ وعلى رأسهم الهلال.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، كان قد وضع النجم المصري البالغ من العمر 31 سنة، ضمن اختياراته؛ بعد فشل التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ إلا أنه اتجه في النهاية، إلى الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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