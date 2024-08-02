أخبار الهلال اليوم | مفاجأة الزعيم لجماهيره .. وضربة قوية للأهلي قبل صدام السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الثاني من أغسطس 2024م.

استعدادًا للموسم الجديد .. الهلال يُعلن عن مفاجأة لجماهيره خلال ساعات!

مازالت استعدادات الهلال للموسم الجديد 2024-25 مستمرة حتى الآن وعلى كافة الأصعدة، حيث يقيم الفريق معسكره حاليًا بالنمسا، وفي نفس الوقت تقوم الإدارة بتحضير مفاجأة جديدة لجماهير النادي سيتم الكشف عنها قريبًا. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال والنصر قد يتحالفان معًا" .. تحرك عاجل بعد غموض مصير الميركاتو

حالة غموض كبيرة أصابت العديد من أندية المملكة العربية السعودية؛ بسبب "الميزانية" المخصصة للتعاقدات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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"اللاعب قد يتعرض للانتكاسة بسبب الهلال" .. ضربة قوية في الأهلي قبل السوبر

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا للغاية من "خسارة" أحد نجومه، أمام عملاق الرياض الهلال، ضمن منافسات كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

صفقات نيوم من الهلال لم تتوقف .. لاعب آخر في طريقه للوافد الجديد

اقترب نادي نيوم من ضم لاعب جديد من صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل 2024-25. "اقرأ التفاصيل"

وعد فأوفى لكورينثيانز .. ميشايل ديلجادو يحسم موقفه النهائي مع الهلال

حسم النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو جناح فريق نادي الهلال موقفه من الاستمرار مع فريقه، بعد تحرك كورينثيانز البرازيلي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

بعد مواجهة أودينيزي .. جورج جيسوس يتخذ قرارًا جديدًا بشأن لاعبي الهلال!

يختتم نادي الهلال معسكره المقام حاليًا في النمسا، بمواجهة أودينيزي الإيطالي المقرر لها مساء غدٍ السبت، حيث اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للزعيم قرارًا بشأن لاعبيه بعد تلك المواجهة. "اقرأ التفاصيل"