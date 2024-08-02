صفقات نيوم من الهلال لم تتوقف .. لاعب آخر في طريقه للوافد الجديد

نيوم يواصل تدعيماته القوية استعدادًا للموسم المقبل

اقترب نادي نيوم من ضم لاعب جديد من صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل 2024-25.

وكان نيوم قد نجح في ضم سلمان الفرج من صفوف نادي الهلال، بجانب محمد الدوسري صاحب الـ21 عامًا والذي سبق له ولعب في الزعيم قبل أن ينتقل إلى الاتفاق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نيوم قد اتفق مع نظيره الهلال على انضمام عبد الله الزيد لاعب الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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وأضافت الصحيفة أن الزيد سيجري الفحوصات الطبية الاعتيادية، من أجل استكمال إجراءات التوقيع خلال فترة الانتقالات الجارية.

وبعد إتمام الصفقة سيُغادر الزيد صاحب الـ20 عامًا معسكر الهلال في النمسا، على أن يُسافر إلى تركيا التي تستضيف معسكر نيوم حاليًا استعدادًا للموسم المقبل.