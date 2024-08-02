بعد مواجهة أودينيزي .. جورج جيسوس يتخذ قرارًا جديدًا بشأن لاعبي الهلال!

تعرف على خطة جيسوس بعد مواجهة أودينيزي الودية

يختتم نادي الهلال معسكره المقام حاليًا في النمسا، بمواجهة أودينيزي الإيطالي المقرر لها مساء غدٍ السبت، حيث اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للزعيم قرارًا بشأن لاعبيه بعد تلك المواجهة.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" عن أن جيسوس قرر منح لاعبي الهلال راحة لمدة يومين "الأحد والإثنين"، بعد العودة إلى الرياض مساء السبت عقب مواجهة أودينيزي.

وأضافت الصحيفة أن جيسوس قرر أن يعود جميع اللاعبين إلى التدريبات بداية من يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا للمرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التحضيري للموسم الجديد 2024-25.

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وسيبدأ الهلال استعداده لمواجهة الأهلي المقرر لها 13 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بداية من يوم الثلاثاء القادم، أي قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة.

ويسعى الهلال لبدء الموسم بتحقيق بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يسعى للفوز على الأهلي من أجل التأهل للنهائي، لمواجهة الفائز من لقاء النصر ضد التعاون.