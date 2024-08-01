استعدادًا للموسم الجديد .. الهلال يُعلن عن مفاجأة لجماهيره خلال ساعات!

تعرف على المفاجأة التي تنتظر جماهير الهلال

مازالت استعدادات الهلال للموسم الجديد 2024-25 مستمرة حتى الآن وعلى كافة الأصعدة، حيث يقيم الفريق معسكره حاليًا بالنمسا، وفي نفس الوقت تقوم الإدارة بتحضير مفاجأة جديدة لجماهير النادي سيتم الكشف عنها قريبًا.

وكشف الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أنه من المقرر أن يُعلن الهلال غدًا الجمعة عن قميصه للموسم الجديد، وذلك عبر موقعه الإلكتروني.

وأضاف العجلان أن الهلال سيبدأ على الفور ببيع القميص مباشرة عبر متجر النادي الرسمي "بلو ستور"، من أجل إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول عليه.

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وحقق الهلال الفوز أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف واحد ضد الدحيل القطري، في المباراة التي أقيمت ضمن معسكر الفريق المقام في النمسا.

ويفتتح الهلال موسمه بمواجهة قوية ضد الأهلي يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.