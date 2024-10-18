أخبار الهلال اليوم | كالزادا يرد على سخرية الجماهير منه .. والبليهي أفضل من سالم الدوسري!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

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اعتراف نصراوي رغم العداوة .. "علي البليهي لا يُستبعد وهو كقائد أفضل من سالم الدوسري ألف مرة"

مازال الجدل حول اختيارات المدرب روبرتو مانشيني لقائمة المنتخب السعودي الأخيرة متواصلًا في أروقة الإعلام السعودي، خاصة قراره المفاجئ والصادم باستبعاد مدافع الهلال علي البليهي. "اقرأ التفاصيل"

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"شاهدوا ما حدث مع إيريك جيريتس".. دليل على أن جورج جيسوس لن يصلح لتدريب الأخضر

دخل اسم المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق نادي الهلال، ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي، في ظل اقتراب إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال سيتوج بالدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا والمونديال" .. أسطورة حطمها العين في 56 دقيقة!

لا يختلف شخصان على أن الهلال هو الأفضل حاليًا في المملكة العربية السعودية دون منازع، وهو ما صور للبعض أنه قادر على مناطحة أفضل فرق العالم، وإذا شارك في الدوريات والبطولات الكبرى يستطيع أن ينافس عليها، دون مراعاة لفارق مستوى المنافسين في دوري روشن السعودي وتلك الدوريات العالمية! "اقرأ التفاصيل"

"للحفاظ على نزاهة الدوري!" .. الأهلي ينتفض باحتجاج ضد أحداث الكلاسيكو أمام الهلال والنصر

انتفض مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي، بعد ما اعتبره "أخطاء تحكيمية مؤثرة"، في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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السعودية تكشف .. كواليس فشل انتقال محمد صلاح للهلال والاتحاد وشرط التعاقد معه في 2025

كشف النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن سر "فشل" التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي. "اقرأ التفاصيل"

"الكشف عن موقفه من قمة العين الآسيوية!" .. الهلال يعلن طبيعة إصابة ياسين بونو رسميًا

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، طبيعة "إصابة" نجمه المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"هل يساعد كريستيانو رونالدو للتتويج باللقب؟" .. مدير الدوري السعودي يوضح: هذا سر نجاح الهلال!

اقتربنا من عامين، منذ أن انضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؛ وحتى الآن لا يزال لقب دوري روشن للمحترفين، عصيًا عليه. "اقرأ التفاصيل"

"لا يهتمون إلا بهذا الأمر فقط!" .. ستيف كالزادا يتحدث عن سخرية جماهير الهلال منه بسبب "الطبخ"

كشف الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، عن كواليس سخرية الجماهير منه؛ بسبب صورته الشهيرة وهو يقوم بـ"الطبخ". "اقرأ التفاصيل"

ليس الأهلي .. الكشف عن الفريق السعودي الأقرب للتعاقد مع فينيسيوس جونيور

كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الفريق السعودي الأقرب للتعاقد مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بعد تفاوض الأهلي معه. "اقرأ التفاصيل"

"سيعود الهلال إليه حال مواجهة أي مشكلة" .. تصريحات مايكل إيمينالو تضعه في ورطة!

وضع النيجيري مايكل إيمينالو الرئيس التنفيذي لكرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين نفسه في ورطة، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أمنيته بأن يواجه الهلال بعض التحديات حتى تُصبح المنافسة بدوري روشن أقوى. "اقرأ التفاصيل"