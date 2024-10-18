ليس الأهلي .. الكشف عن الفريق السعودي الأقرب للتعاقد مع فينيسيوس جونيور

تعرف على الفريق الأقرب للتعاقد مع نجم ريال مدريد

كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الفريق السعودي الأقرب للتعاقد مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بعد تفاوض الأهلي معه.

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وكان خالد العيسى رئيس الأهلي، قد أكد خلال تصريحات سابقة على أن ناديه قد تفاوض بالفعل مع فينيسيوس في الصيف الماضي، لتعويض رحيل الفرنسي ألان سان ماكسيمين.

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وقال دياز خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "نسبة قدوم فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن السعودي متوسطة، وآلهلال هو من يُريد التعاقد معه بدلًا من مواطنه نيمار دا سيلفا".

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وواصل: "فينيسيوس مازال مستمر حتى الآن، ولكن كل شيء وارد، في السعودية يفكرون فيه ومع الوقت سنشاهده في دوري روشن".

واختتم رئيس تحرير ماركا تصريحاته قائلًا: "لا أظن أن ريال مدريد سيترك فينيسيوس ينتقل إلى الهلال في كأس العالم للأندية 2025".